Las 6 economías más grandes de la UE respaldan la supervisión centralizada del mercado

Las seis ⁠economías más grandes de la Unión Europea se han pronunciado a favor de una supervisión centralizada de los ⁠mercados de capitales en la UE, después de que Alemania retirara sus objeciones, según muestra una carta de seis ministros de Finanzas.

Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos afirmaron en una carta a la que tuvo acceso Reuters este jueves que respaldaban ⁠la idea de una supervisión centralizada para impulsar los ⁠trabajos sobre la Unión de Ahorro e Inversión de la UE, que se ha prolongado durante más de una década.

Es probable que el cambio de postura de Berlín contribuya a desbloquear la creación de mercados de capitales más integrados, cuya ausencia, según los Gobiernos, ha frenado la inversión, la innovación, la mejora de los sistemas de pensiones y un mayor papel internacional del euro.

Para facilitar el flujo de capital entre los 27 países de la UE, la Comisión Europea propuso el pasado mes de diciembre, entre otras cosas, centralizar la supervisión de los centros de negociación transfronterizos significativos, las entidades de contrapartida central y los proveedores de servicios de criptoactivos.

Alemania, así como Luxemburgo, Irlanda y algunos otros países de la UE, se mostraban reacios a la idea, recelosos de ceder la supervisión nacional de sus instituciones financieras a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, con sede en París.

Sin embargo, la carta de los seis ministros de Finanzas, fechada el 11 de marzo, muestra que Berlín ha cambiado de postura.

"Apoyamos la mejora de la convergencia y la eficiencia de la supervisión de los mercados de capitales en toda la UE, avanzando hacia una supervisión centralizada de las infraestructuras de los mercados financieros transfronterizos más relevantes desde el punto de vista sistémico, evitando al mismo tiempo duplicaciones innecesarias o costes adicionales y garantizando que la responsabilidad de la supervisión y la responsabilidad fiscal vayan de la mano", afirmaron los seis ministros.

La carta estaba dirigida a la Comisión Europea, al presidente de los ministros de Finanzas de la eurozona y a la presidencia chipriota de la UE, que impulsará las negociaciones sobre esta cuestión.

Los seis ministros, cuyos países representan conjuntamente alrededor del ⁠95% de los mercados de capitales de la UE, afirmaron que querían ⁠que los Gobiernos de la UE alcanzaran una posición ⁠conjunta sobre las propuestas de la Comisión a mediados de año. Una vez que todos los Gobiernos tengan una posición común, la propuesta de ⁠la Comisión podrá negociarse con el Parlamento Europeo, lo que podría llevar entre seis y doce meses más.

Aparte de la supervisión, otros elementos de la propuesta de paquete de la Comisión del pasado mes de diciembre incluían la creación de un estatus de operador de mercado paneuropeo para permitir a los operadores gestionar muchos mercados de la UE sin necesidad de licencias locales adicionales.

También proponía armonizar las normas sobre servicios financieros en toda la UE y modificaba el Reglamento sobre los depositarios centrales de valores y el Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo para reducir los procesos costosos, fragmentados y duplicados.

El paquete de la Comisión también proponía ⁠actualizaciones de la legislación de la UE sobre tecnología de registro digital (DLT, por sus siglas en inglés) para fomentar la innovación, incluida la simplificación de la autorización para los pequeños operadores de DLT y la racionalización de las operaciones transfronterizas de los fondos de inversión.