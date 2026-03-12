incMTY 2026 busca acelerar la adopción de IA entre emprendedores y pymes

La adopción de Inteligencia Artificial (IA) en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y entre emprendedores con negocios tradicionales aún es limitada. Ante este reto, el Tecnológico de Monterrey realizará incMTY 2026, un festival enfocado en innovación, tecnología y emprendimiento.

El evento se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo en el campus Monterrey y busca conectar a emprendedores con especialistas en innovación, inversionistas, tecnología e inteligencia artificial para acelerar la adopción de estas herramientas en los negocios.

Thomas Michael Hogg, CEO de incMTY, señaló que la IA permite aumentar la competitividad, desarrollar soluciones innovadoras y crear nuevas ofertas de valor; sin embargo, los pequeños negocios aún no aprovechan todo su potencial.

“Hay todavía un reto en la adopción de la Inteligencia Artificial, no solo es usarla como preguntas y respuestas, sino que sean agente para diferentes soluciones en industrias como health tech, fintech o climate tech”.

Brecha tecnológica entre startups y pymes

De acuerdo con Hogg, la adopción de la IA en el mundo empresarial está polarizada. Por un lado, están las startups nativas digitales que integran la tecnología como parte central de su modelo de negocio; por otro, las pymes y emprendimientos tradicionales que aún tienen un acceso limitado a estas herramientas.

Hay startups que nacen con la Inteligencia Artificial como base de su modelo de negocio, pero todavía vemos pymes que no han incorporado estas tecnologías en su operación”.

Para cerrar esta brecha, la edición de este año tendrá como lema Connecting Innovation, AI & Business y contará con la participación de empresas tecnológicas como Meta, Google, Nvidia, Oracle, Founder Institute y Lovable, que compartirán tendencias sobre innovación, inteligencia artificial y emprendimiento.

Un punto de encuentro para el ecosistema emprendedor

El festival también reunirá a inversionistas, empresarios, académicos, funcionarios públicos y líderes del ecosistema emprendedor con el objetivo de impulsar la agenda de innovación y desarrollo económico del país.

Este año regresamos a la esencia y vamos a estar en las universidades, dos días en el TEC de Monterrey, en el nuevo distrito de innovación de Monterrey y un día en la Universidad Autónoma de León”.

En la edición número 13 del festival, el país invitado es Japón, que participará con un pabellón tecnológico y mesas de diálogo de alto nivel de alto nivel con sus agencias JICA y JETRO para fortalecer la cooperación económica con México.

Además, asistirán delegaciones de ecosistemas de innovación como Silicon Valley, así como representantes de Texas y Nueva York.

Inversionistas y fondos de capital

El evento también contará con la presencia de inversionistas del ecosistema global. Entre ellos participará Iván Montoya, fundador del fondo de venture capital NuMundo Ventures, así como Ryan Micheletti, de Founder Institute, una de las plataformas de emprendimiento más grandes del mundo.

Los fondos de inversión y ángeles inversionistas buscan acercarse a startups que desarrollan soluciones innovadoras y que podrían transformar industrias completas.

Además, la iniciativa SelectUSA realizará una sesión de pitches dirigida a emprendedores interesados en expandirse hacia el mercado de Estados Unidos.

Thomas Michael también detalló que se llevará acabo el evento Investor & Founder Collision, que reunirá a los 20 emprendimientos más prometedores del ecosistema de incMTY con fondos de Estados Unidos y México, como Valor Capital, Foundation Capital, Greenbackers VC, Alamo Angels, 1200 Ventures, Colectivo NYC, Panera Ventures, Mill River, The Veteran Fund, 500 Global, Asenza, IGNIA y Dalus Capital.

“Uno de los principales objetivos del festival es inspiración y contenido. Al final del día es la conexión de los de los emprendedores con inversionista”.

Espacios para diversidad e innovación

El festival también incluirá Zona Shero, un espacio dedicado a mujeres emprendedoras que busca promover la igualdad de género y la sustentabilidad dentro del ecosistema empresarial.

Asimismo, participarán los 32 secretarios y secretarias de Economía de las entidades del país, quienes discutirán el desarrollo de políticas públicas para fortalecer el emprendimiento y la innovación.

Entre las conferencias y especialistas estarán: Jeff Abbott (Blitz Scaling Ventures), Marco Casarin (Meta), Sean Randolph (Silicon Valley), Maca Riva (Chisme Corporativo), Iván Montoya (NuMundo Ventures), Simon Cohen (Shark Tank México), Ryan Micheletti (Founder Institute), Rodrigo Zubiría, Moris Dieck, Mitra Miller (Houston Angel Network) y el Embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima (u Honsei Kozo), quienes compartirán su visión sobre innovación, inversión y escalamiento de startups.