Nuevo líder supremo iraní promete vengar a fallecidos en la guerra y mantener cerrado el estrecho de Ormuz

El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, formuló este jueves un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la venganza es una prioridad "hasta que se logre por completo".

"Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira", dijo Jamenei.

Prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses.

"Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades", enfatizó.

El nuevo líder supremo de Irán destacó este jueves en su primer mensaje oficial tras asumir el cargo a raíz del asesinato de su padre, Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel que Teherán "vengará la sangre de los mártires" y presumió la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

El mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba a través de redes sociales, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y subrayó que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva.

Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Jamenei, destacó además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que reclamó a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "7 secciones importantes", entre ellas:

El martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Jamenei-- El papel y deberes del pueblo Las Fuerzas Armadas Organismos ejecutivos El frente de resistencia Los países de la región La lucha contra los enemigos

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1,200 muertos en Irán, según datos de las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.