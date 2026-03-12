Reino Unido presionan a Meta, TikTok, Snap y YouTube para que bloqueen acceso a niños

Los ⁠reguladores británicos de medios y de privacidad exigieron este jueves a las principales plataformas de redes sociales que ⁠tomen más medidas para mantener a los niños alejados de sus servicios, advirtiendo que las empresas no están aplicando sus propias normas sobre la edad mínima.

Reino Unido ha estado sopesando la posibilidad de imponer restricciones más estrictas al ⁠acceso de los niños a las redes sociales ⁠y el Gobierno está evaluando prohibir el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia.

Ofcom y la Oficina del Comisionado de Información afirmaron que les preocupan cada vez más los algoritmos que exponen a los niños a contenidos nocivos o adictivos.

"Estos servicios en línea son muy conocidos, pero no están poniendo la seguridad de los niños en el centro de sus productos", afirmó Melanie Dawes, directora ejecutiva de Ofcom. "Esto debe cambiar rápidamente, u Ofcom tomará medidas".

En la última fase de implementación de la Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido, Ofcom pidió a Facebook e Instagram, ambas propiedad de Meta, así como a Roblox, Snapchat, TikTok de ByteDance y YouTube de Alphabet, que muestren antes del 30 de abril cómo van a reforzar los controles de edad, restringir el contacto de extraños con los menores, hacer que los contenidos sean más seguros y dejar de probar nuevos productos con menores.

La ICO envió por separado una carta abierta a las mismas plataformas, pidiéndoles que adopten herramientas "modernas y viables" para garantizar la edad y evitar que los menores de 13 años accedan a servicios no diseñados para ellos.

"Ahora hay tecnología moderna al alcance de la mano, así que no hay excusa", afirmó Paul Arnold, director ​ejecutivo de la ICO.

Un portavoz de Meta afirmó que la empresa ya usa herramientas de detección y estimación de la edad basadas en la inteligencia artificial y asigna a los adolescentes cuentas con protecciones ⁠integradas. El portavoz añadió que la edad debería verificarse "de forma ⁠centralizada a nivel de la tienda de aplicaciones", para ⁠que las familias no tengan que dar información personal varias veces.

Un portavoz de YouTube afirmó que la plataforma también ofrece experiencias ⁠adecuadas a la edad y se mostró "sorprendido de que Ofcom se aleje de un enfoque basado en el riesgo", instando al regulador a centrarse en los "servicios de alto riesgo" que no cumplían con la ley.

Un portavoz de Roblox dijo que la empresa lanzó más de 140 nuevas funciones de seguridad en el último año, entre ellas la verificación obligatoria de la edad para chatear, diseñada para evitar que los adultos se comuniquen con los niños. "

Aunque ningún sistema es perfecto, seguimos reforzando las protecciones diseñadas para garantizar la seguridad de los jugadores", indicó.

Snapchat no respondió a ⁠una solicitud de comentarios. TikTok se negó a hacer comentarios.

Ofcom puede multar a las empresas con hasta el 10% de sus ingresos globales, mientras que la ICO puede imponer multas de hasta el 4% de la facturación anual global de una empresa.