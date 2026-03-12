Cemex venderá algunos activos en Colombia con Holcim entre los compradores

Cemex anunció el ⁠miércoles que planea vender algunos activos en Colombia en operaciones que espera que le reporten alrededor de 555 ⁠millones de dólares, mientras ⁠continúa deshaciéndose de activos fuera de sus mercados principales.

La cementera mexicana dijo en un comunicado que su competidora Holcim comprará una planta de cemento, un molino y una cartera de otras plantas por 485 millones de dólares en una operación que se cerrará este año.

La cementera dijo que está en conversaciones con partes no reveladas para vender otros activos por valor de unos 70 millones de dólares.

Según medios de comunicación, Cemex ha estado buscando salir de Colombia, tras las ventas en Centroamérica y Filipinas en los últimos dos años.

Mantendrá dos plantas cementeras en Colombia con una capacidad instalada combinada de 1.6 millones de toneladas métricas, así como un molino, plantas de hormigón premezclado y canteras de áridos.

"Estamos satisfechos con el progreso continuo ⁠que estamos logrando para seguir optimizando ⁠nuestro portafolio, mientras nos enfocamos ⁠en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios ⁠clave en Estados Unidos, Europa y México, dijo el director general, Jaime Muguiro.

El director ejecutivo de Holcim dijo a Reuters a finales del año pasado que eran posibles grandes adquisiciones en los meses siguientes tras la compra del fabricante alemán de sistemas de construcción de muros ⁠Xella por 1,850 millones de euros (2,140 millones de dólares).