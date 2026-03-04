Bessent espera que ⁠el nuevo arancel global de 15% de Trump entre en vigor esta semana

El secretario ⁠del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este miércoles que era probable que esta semana se ⁠aplicara un aumento del ⁠nuevo arancel temporal global del presidente Donald Trump, que pasaría del 10 al 15 por ciento.

Trump anunció el nuevo arancel a finales de febrero, después de que la Corte Suprema anulara sus anteriores aranceles globales en virtud de una ley de emergencias nacionales. Inicialmente, impuso los aranceles de 150 días en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, con un tasa más baja del 10 por ciento.

"Probablemente sea esta semana", dijo Bessent en la CNBC sobre la orden de Trump de aplicar una tasa del 15 por ciento.

"Durante los 150 días, veremos estudios de la USTR sobre la sección 301 y aranceles del Departamento de Comercio sobre la sección 232", dijo, ⁠refiriéndose a otras autoridades arancelarias que ⁠han resistido los ⁠recursos judiciales.

Bessent dijo que el esfuerzo por reconstruir el ⁠programa arancelario de Trump bajo estas autoridades devolvería las tasas arancelarias estadounidenses a sus niveles anteriores en un plazo de cinco meses.

"Son lentos, pero más sólidos", dijo Bessent sobre los aranceles basados en la seguridad nacional de la Sección 232 y los aranceles por ⁠prácticas comerciales desleales de la Sección 301.