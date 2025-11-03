La CFE proyecta inversión de 18,916 millones de pesos para obras de electrificación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutará un Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025–2028, que contempla la ejecución de 42,221 obras de electrificación, con una inversión de 18,916 millones de pesos en los 32 estados.

Según la estatal eléctrica, los fondos provienen del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) administrado por la Secretaría de Energía, en el marco de una estrategia conjunta de justicia energética.

El objetivo para la CFE es alcanzar a los 295,000 habitantes en el país que todavía están pendientes de electrificar al término de 2028.

El programa consta de 4,473 comunidades en áreas rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas.

"Con estas acciones de justicia energética, se reducen brechas de desigualdad y se promueve el desarrollo sostenible e inclusivo", sostuvo la CFE, "la electricidad transforma la vida, permite mejorar servicios de salud, educación y conectividad digital. Disminuye la migración por falta de oportunidades y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos".

En este año se ha beneficiado a 93,000 personas, con 10,421 obras terminadas que representan una inversión ejercida de 7,142 millones de pesos, detallaron.

Al cierre de 2025, se habrán ejecutado 12,235 obras de electrificación, con una inversión de 8,055 millones, lo que permitirá alcanzar el 99.8% de cobertura eléctrica nacional.

Los cinco estados con el mayor número de trabajos de electrificación en 2025 serán Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua y Chiapas, con 7,782 obras, que beneficiarán a 138,000 habitantes, con una inversión de 5,270 millones de pesos.