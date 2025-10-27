CFE Telecom se aproxima a contar con 5,000 radiobases de cobertura 4G

CFE Telecomunicaciones informó que el tamaño de su infraestructura en operación alcanza 4,907 radiobases con tecnología 4G-LTE.

La estatal informó también que a la conclusión del año 2025 habrá instalado 6,663 puntos adicionales de Internet de acceso libre.

CFE Telecomunicaciones dijo contar con 21,449.21 kilómetros de fibra óptica oscura, así como un total de 102,329 puntos de acceso de Internet gratuito.

Este alcance de cobertura beneficiaría a 111.6 millones de personas y 53,000 localidades del país.

“Es un despliegue de infraestructura que no se detiene”, dijo la dependencia.

“CFE Telecom y las subdirecciones de distribución y transmisión llevan a cabo la instalación de puntos de Internet gratuito en teleplanteles de la SEP y clínicas del IMSS Bienestar”.

(Con información de Nicolás Lucas)