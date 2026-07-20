Axtel pide al Estado priorizar la inversión sobre la recaudación en la subasta 5G industrial

Axtel recomendó aplazar hasta septiembre el inicio de la licitación de espectro para redes privadas y también pidió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrir un diálogo con la Secretaría de Hacienda para evitar que las frecuencias se oferten con un enfoque puramente recaudatorio.

La empresa advirtió que, de mantenerse esa lógica, la primera subasta de espectro organizada por el regulador CRT podría carecer del atractivo necesario para atraer inversionistas interesados en desplegar redes industriales 5G en México.

Axtel recomendó a la CRT dialogar con Hacienda, para que esa autoridad fije un valor mínimo de referencia del espectro en 2.3 GHz acorde a este mercado incipiente, el de las redes privadas, y no con criterios recaudatorios.

“Se solicita que la CRT, en su calidad de autoridad reguladora en el sector de telecomunicaciones y administración del espectro radioeléctrico, formule una recomendación a la Secretaría de Hacienda para que el valor mínimo de referencia que determine para esta licitación sea compatible con los objetivos de competencia económica y libre concurrencia, innovación y desarrollo del mercado de redes de radiocomunicaciones inteligentes”.

La opinión de Axtel hace parte de las voces que acudieron a la consulta pública convocada por la CRT para definir la licitación de espectro para redes industriales.

El documento de Axtel se compone de tres páginas, pero contiene dos mensajes regulatorios que se convierten en una noticia interesante:

Fijar un valor mínimo de referencia acorde con un mercado que apenas está en surgimiento y no con los precios utilizados en licitaciones tradicionales para servicios de consumo masivo, animaría a otra capa del sector a valorar la compra de espectro y la CRT quedaría como un actor que promovió la apertura de un mercado completamente nuevo para redes privadas 5G.

Axtel plantea que el éxito de la licitación 5G industrial no debería medirse por cuánto dinero recaudará el Estado, sino por la inversión y la innovación que logre detonar la CRT con la subasta, por ello, un precio elevado de las licencias podría desincentivar la participación.

La compañía afirma que un valor mínimo reducido para los precios del espectro favorecería la entrada de nuevos participantes, impulsaría también nuevos modelos de negocio y reduciría el riesgo de que queden bloques de espectro sin adjudicar.

Axtel mueve así la discusión del “espectro caro”, hacia “cómo se puede desarrollar un nuevo mercado”.

Axtel, una de las compañías de mayor reconocimiento en el sector de las telecomunicaciones corporativas de México por su músculo que es Alestra, también recomendó que el concurso licitatorio empiece más allá de septiembre, no el 3 de agosto como la CRT había deslizado semanas antes.

La empresa considera que los posibles participantes todavía necesitan tiempo para elaborar modelos de negocio, identificar clientes, conseguir financiamiento, obtener autorizaciones internas para ir al proceso y, además, aprobar inversiones ante los consejos de administración de cada empresa.

“Esta necesidad cobra especial relevancia, si se considera que la licitación fue anunciada durante el ejercicio fiscal en curso y que, para numerosos participantes potenciales, las inversiones necesarias para adquirir espectro y desplegar infraestructura no fueron previstas dentro de los presupuestos aprobados para 2026”.

El elemento más novedoso del documento de Axtel está en que la compañía sostiene que los participantes en la subasta no necesariamente serán operadores de telecomunicaciones, sino integradores tecnológicos, proveedores especializados y grupos industriales; y prueba de ello es que Peñoles Tecnología también comentó la consulta de CRT.