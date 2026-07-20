Petro se quedó corto en cumplimiento de meta de renovables

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia entregó el balance sobre el desarrollo y entrada en operación de proyectos de generación energética renovable. Hasta julio, la cartera reportó 4.63 GW en capacidad instalada de proyectos solares y renovables.

Lo alcanzado por la cartera durante su gobierno deja a la matriz energética con 74.1% de participación de fuentes renovables. Sin embargo, se quedó a 1.37 GW de la meta que se había trazado con el programa Plan 6GW Plus.

“Recibimos un país con apenas cerca de 200 MW de energía solar y eólica instalados. Hoy superamos 4,626 MW gracias a decisiones que destrabaron proyectos, aceleraron licencias, modernizaron la regulación y pusieron la transición energética en marcha. Este es el crecimiento más importante que haya registrado Colombia en su historia energética”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Así las cosas, la participación por fuente de generación quedó con 54.9% de participación de la fuente hidráulica (13.2 GW), 25.8% de la térmica (6.22 GW) y la solar y eólica con 19.2% (4.63 GW).

El avance de las fuentes renovables no es cosa menor. Esto en tanto que, al inicio del gobierno, a la matriz energética solo le entraban 200 MW de esta fuente, lo que representa un incremento de 4,420 MW de renovables en los últimos cuatro años.

“Mientras durante el gobierno anterior muchos proyectos permanecían detenidos, hoy Colombia avanza hacia una matriz más limpia, más segura y competitiva. Este crecimiento significa más inversión, más empleo, mayor soberanía energética y una reducción de la dependencia de combustibles fósiles. La transición energética ya está ocurriendo y sus resultados son medibles”, concluyó el jefe de la cartera.

De cara a la meta de generación limpia en 2026, la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia detalló que la meta ya se cumplió pues se esperaban 4,200 MW este año. Lo alcanzado en renovables, de acuerdo con la asociación, lograría atender la demanda energética de Bogotá y su área metropolitana.

En cuanto a recomendaciones para el corto y mediano plazo, SER Colombia advirtió que se deben expedir en firme, normas para el desarrollo de proyectos renovables que incluyan la autogeneración remota, la operación de plantas menores y la reglamentación para el almacenamiento de baterías.

Por su situación geográfica, Colombia tradicionalmente ha descansado en una proporción importante de la energía hidroeléctrica, aunque períodos recientes de sequía demandaron una mayor utilización de energía térmica generada con gas natural.