Inflación en Canadá se desaceleró en junio más de lo previsto

La tasa de inflación anual de Canadá se moderó más de lo esperado hasta situarse en 2.8% en junio, según datos oficiales publicados ayer, debido a que los precios de la gasolina cayeron drásticamente tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos (EU) e Irán para poner fin a la guerra.

Desde entonces, la guerra se ha reavivado en Medio Oriente y los precios de la gasolina han comenzado a subir poco a poco.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se desaceleró 0.4% en términos mensuales, informó Statistics Canada. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una tasa de inflación anual de 2.9% y una mensual de -0.2% en junio.

En mayo, el IPC registró un máximo de 29 meses, situándose en 3.2%, lo que superó el rango de control de 3.0% del Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) por primera vez en más de dos años.

Los precios de la gasolina fueron el factor que más contribuyó a la moderación de la tasa de inflación, ya que el precio del combustible adquirido en las gasolineras cayó más de 10% en junio, según StatsCan. En términos anuales, los costos de la gasolina aumentaron 20.5% en junio, frente al incremento de 33.2% registrado en mayo.

Excluyendo la gasolina, el IPC se mantuvo sin cambios en junio con respecto a mayo, en 2.2%, según StatsCan.

Debido al continuo aumento de los precios de la gasolina, los costos de transporte, que representan alrededor de 18% de la cesta del IPC, subieron 6.7% en junio en términos anuales.

Otros artículos de la cesta que registraron un crecimiento superior a 3.0% fueron los alimentos, que subieron 3.5% en junio, y la categoría de ocio, educación y lectura, que aumentó 3.8%, según muestran los datos.

Sin embargo, el aumento de los precios de los productos alimenticios se moderó ligeramente, ya que el costo de los alimentos comprados en tiendas subió 3.9% en términos anuales el mes pasado, frente a 4.3% registrado en mayo. Junio fue el decimoséptimo mes consecutivo en el que la inflación de los precios de los productos alimenticios superó al IPC general.

Los indicadores clave de la inflación, que el BoC sigue de cerca para evaluar las tendencias subyacentes de la inflación, se moderaron aún más en junio. La mediana del IPC bajó a 1.9% desde 2.1% registrado en mayo.