Mineras chilenas resisten vendaval meteorológico

Atacama, Coquimbo y Valparaíso son las latitudes con ADN minero que más han recibido el impacto del inédito sistema meteorológico que atraviesa 10 regiones de Chile. Mientras las grandes operaciones han resistido las intensas lluvias y nevazones, los principales daños ligados al sector se han evidenciado en caminos y accesos a faenas, sobre todo en los correspondientes a la mediana y pequeña minería.

Este lunes, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) llamó al gobierno a “implementar con la mayor celeridad posible un plan extraordinario de apoyo” para los pequeños productores mineros perjudicados debido a la afectación en las rutas, infraestructura crítica y problemas de conectividad que dificultan la continuidad operacional.

La situación está siendo revisada por el Sernageomin en coordinación con el Ministerio de Minería, Senapred y los respectivos seremis. Desde el Consejo Minero, su presidente, Joaquín Villarino destacó que las compañías activaron oportunamente sus protocolos preventivos y no se han registrado incidentes. Desde el gobierno indicaron que “no se reportan daños, colapsos ni afectaciones mayores en ninguna instalación minera”. Aunque aún es pronto para cuantificar pérdidas, especialistas vaticinaron que “el impacto sobre la producción nacional de cobre se evalúa como acotado”.