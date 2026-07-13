Industria pide más espectro y extender a 20 años las concesiones para la subasta 5G industrial

La licitación de espectro radioeléctrico para su aprovechamiento en procesos productivos debería considerar la asignación de lotes de frecuencias más amplios, con vigencias de concesiones de más de 10 años y con la posibilidad de una simplificación de trámites para las empresas de las que el órgano regulador ya cuente información de manera previa, sin que ello signifique una desventaja para los nuevos actores, comentaron dos potenciales interesados en este proceso.

La subasta de espectro para Servicios de Provisión de Capacidad para Redes de Radiocomunicaciones Inteligentes o la “Licitación CRT-RRI-01” es la primera licitación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y se trata de un concurso para subastar lotes de espectro en la banda de los 2.3 GHz para que sean aprovechados en procesos productivos.

En su etapa de consulta pública, la CRT-RRI-01 propone a la industria de telecomunicaciones la asignación de concesiones con lotes de 10 Megahertz de ancho de banda por concesionario, coberturas de hasta 40 MHz para polígonos industriales y vigencias de una década para la explotación de las señales.

Los interesaron consideraron como “relevante” aumentar la vigencia de las concesiones, propuestas por el regulador para 10 años en las prebases de la subasta.

Esto, porque el despliegue de infraestructura, entre la disposición de los recursos y la instalación del equipamiento, complica el retorno de la inversión en 10 años, aun cuando la CRT disponga del criterio de una renovación de concesión por otros 10 años.

“El despliegue de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de provisión de capacidad, como radiobases, antenas, backhaul y demás equipo asociado, requiere una inversión significativa y un periodo de despliegue considerable, por lo que un plazo de recuperación de 10 años obligaría a los concesionarios a fijar tarifas más elevadas para amortizar dicha inversión en un tiempo reducido, lo cual resultaría contrario al propio objetivo de asegurar el menor precio de los servicios al usuario final”.

“Se considera que una vigencia de 10 años, incluso siendo prorrogable, resulta insuficiente y representa uno de los elementos más relevantes a reconsiderar en el diseño de la licitación (…) Se propone entonces que la vigencia mínima sea de 20 años, con posibilidad de renovación por un periodo adicional igual, sujeta al cumplimiento de las obligaciones del título de concesión”.

Los posibles primeros interesados en concursar por las frecuencias también recomendaron una asignación de hasta 80 Megahertz de frecuencias por polo industrial y 20 Megahertz por concesión, porque ello facilitaría un mejor aprovechamiento de las licencias de espectro en, por ejemplo, aplicaciones de video y analítica de video en tiempo real que demandan anchos de banda mayores a los propuestos por la autoridad.

“Para escenarios industriales de alta demanda, podría ser conveniente contar con anchos de banda superiores a 40 MHz, por ejemplo 60 MHz, 80 MHz o hasta 100 MHz, dependiendo de la densidad de usuarios, número de dispositivos, tipo de aplicación y requerimientos de desempeño”, dijo uno de los interesados que sigue este proceso.

“Se sugiere que la asignación total por región industrial o polígono sea de al menos 60 MHz, preferentemente 80 MHz, a fin de dar viabilidad técnica y económica a las aplicaciones intensivas en video, que representan uno de los principales casos de uso de las redes de radiocomunicaciones inteligentes”, dijo otro interesado.

La etapa de consulta pública de la licitación de espectro para procesos industriales vence este miércoles 15 de julio, para, tentativamente, comenzar una siguiente etapa con el arranque del mes de agosto, para llegar al final de 2026 con una licitación que haya atraído la atención de nuevas empresas de telecomunicaciones.

Ante la estrechez en tiempos, uno de los interesados planteó a la autoridad la consideración de un mecanismo en el que el regulador se remita a la información con la que ya cuente de aquellos concesionarios de otras bandas radioeléctricas e interesados ahora en los 2.3 GHz. Esto agilizaría los procesos y no significaría un obstáculo:

“Contamos con experiencia previa como concesionarios de espectro, cuyas capacidades jurídica, administrativa, técnica y económica ya han sido evaluadas y validadas por la CRT”, contó el interesado.

“Se sugiere que, para concesionarios que cuenten con una concesión vigente y un historial de cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones, se contemple un mecanismo simplificado de acreditación de capacidades, por ejemplo, permitiendo remitirse a la documentación ya obrante en los archivos de la CRT en lugar de exigir su presentación íntegra nuevamente, sin que ello constituya una barrera adicional para nuevos participantes, y con el fin de reducir cargas administrativas duplicadas”.