ASPA consolida titularidad en Mas de Carga tras desistimiento del STIA

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) obtuvo formalmente la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los pilotos de la aerolínea Mas de Carga. Este avance ocurre luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) retirara el juicio de amparo que mantenía frenada la ejecución del proceso democrático desde hace más de dos años.

Con esta acción legal queda firme la decisión que los tripulantes expresaron en las urnas en noviembre de 2023. En aquel momento, mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto, los trabajadores determinaron que ASPA debía ser su representante legal, superando los obstáculos procesales que postergaron la toma de nota oficial.

El secretario general de ASPA, el Capitán Jesús Ortiz, señaló que con este desenlace se hace valer la voluntad de los pilotos de Mas de Carga.

Afirmó que este resultado valida su representación legítima sobre el contrato colectivo y los compromete a garantizar condiciones laborales dignas para sus compañeros. Asimismo, subrayó que el caso confirma que la Reforma Laboral de 2019 efectivamente garantiza el derecho de los trabajadores a elegir libremente a su sindicato.

La disputa por la representación inició en 2023, cuando un grupo de pilotos de Aerotransportes Mas de Carga S.A. de C.V. buscó el respaldo de ASPA. Ante las represalias registradas en ese periodo, el sindicato activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para salvaguardar los derechos de libre asociación.

Aunque la resolución internacional de octubre de 2023 favoreció a los trabajadores, el STIA promovió un amparo que suspendió los efectos de la votación donde más del 90% de los pilotos eligieron el cambio de siglas.

Al respecto, el Capitán Alfonso Peña Ortiz, presidente de la Delegación Mas en ASPA, manifestó que los pilotos han hablado con absoluta claridad. Explicó que votaron por ASPA porque exigían un sindicato que verdaderamente representara y defendiera sus intereses, demostrando que la voluntad de los trabajadores no solo cuenta, sino que debe ser respetada sin excepción.

Tras 27 años, ASPA logra sumar una nueva contratación colectiva bajo su estructura. La organización reconoció la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el acompañamiento de este proceso de transición democrática.

Finalmente, el Capitán Ortiz hizo un llamado al resto del sector al asegurar que hoy queda claro que existe una vía real para ejercer el derecho a una representación sindical digna. Dirigiéndose a los profesionales del aire en el país, concluyó que a todos los pilotos de México les dicen que no están solos y que en ASPA están listos para respaldarlos.