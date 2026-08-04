UNAM realizará examen de control presencial del 12 al 19 de agosto: ¿Cómo será el procedimiento?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer cuál será el procedimiento y la fecha en la que los aspirantes a cursar la licenciatura en esta institución realicen el examen de control presencial, luego de que se registraron irregularidades en el proceso de ingreso que se llevó a cabo completamente en línea este año.

La institución informó que el examen de control se realizará del 12 al 19 de agosto en cuatro localidades del país para facilitar el traslado de los aspirantes:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

La UNAM detalló en un comunicado que se trata de un "examen de control" al que son convocados alrededor de 58,000 aspirantes: quienes obtuvieron los mayores aciertos y quienes quedaron fuera por las probables irregularidades detectadas en el proceso realizado en mayo y junio de este año.

En la anterior evaluación realizada completamente en línea, casi 159,000 aspirantes aplicaron para una de las 22,000 plazas que ofreció la UNAM en licenciaturas.

Sin embargo, la UNAM se vio obligada a realizar una investigación luego de que en la prueba, de 120 preguntas, se detectaron resultados inusualmente altos: 16.3% obtuvo más de 100 aciertos contra sólo 3.5% en promedio en el último lustro.

Según las indagatorias, durante el examen se detectó suplantación de identidad, uso de celulares y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes.

¿Cómo será el procedimiento para participar en el examen de control presencial de la UNAM?

Los aspirantes que participaron en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 deberán consultar los listados que desplegará la UNAM en su sitio https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html para saber si podrán realizar el examen de control presencial.

Los listados se conformarán por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar la evaluación.

Fechas claves para realizar el examen de control

5 de agosto: A partir del miércoles los aspirantes podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar la prueba.

7 de agosto: El viernes los aspirantes que cuenten con el puntaje mínimo podrán obtener su cita para el examen de control presencial, al acceder con su clave personal a "TU SITIO", el cual estará alojado en el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

En el sitio se podrá consultar a detalle la fecha exacta, horario, la sede y la documentación requerida para aplicar el examen.

12 al 19 de agosto se aplicará el examen de control presencial en diversas sedes:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

La UNAM puso a disposición la página https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx para resolver dudas o aclaraciones de los aspirantes.