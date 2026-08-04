La FILAH reunirá al pensamiento de Francia y Veracruz

Con el tema "La inclusión en la preservación del patrimonio cultural", la 37.ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) se realizará del 13 al 23 de agosto en el Museo Nacional de Antropología, donde ofrecerá más de 350 actividades entre presentaciones editoriales, talleres, conferencias, foros académicos, homenajes, exposiciones, cine y espectáculos artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que en esta edición Francia y Veracruz serán los invitados de honor, en una programación que también dará un papel destacado a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.

En conferencia de prensa, el director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, destacó: “La diversidad territorial constituye una de las mayores fortalezas de México y este es el sentido profundo del tema que inspira la trigésima séptima FILAH, ‘La inclusión en la preservación del patrimonio cultural’. La inclusión nos recuerda que el patrimonio cultural no pertenece únicamente al pasado, sino a la sociedad que lo estudia, lo preserva, lo cuestiona y lo transmite”.

En su turno el director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), Arnaud Exbalin, expresó: “Desde hace medio siglo arqueólogos, antropólogos e historiadores franceses y del INAH trabajan de la mano produciendo programas de investigación, encuentros científicos y libros.

La presencia francesa en la FILAH se inscribe en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, mientras que Veracruz mostrará la riqueza de su patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, artístico y editorial.

La oferta editorial y cultural

El secretario de Turismo de Veracruz, Igor Roji López, afirmó que, con más de 400 participantes y más de 60 actividades: “Se ofrecerá una visión amplia de Veracruz como entidad de gran diversidad cultural, con profundas raíces históricas y una creación artística viva y contemporánea”.

La coordinadora nacional de Difusión del INAH, Beatriz Quintanar Hinojosa, detalló que durante los once días de actividades se desarrollarán 150 presentaciones editoriales, 87 talleres, 22 conversatorios y conferencias, 14 foros académicos, tres homenajes, cuatro exposiciones temporales, más de 35 actividades artísticas y una muestra del Festival de Cine Antropológico.

Como antesala de la inauguración, el 13 de agosto se entregará el XXVIII Premio Antonio García Cubas, reconocimiento a la excelencia editorial en publicaciones especializadas en ciencias antropológicas.

Entre las novedades figura el primer Foro Fototecas del INAH: Vinculación y memoria, organizado con motivo del cincuentenario de la Fototeca Nacional, además de jornadas dedicadas al patrimonio veracruzano, los museos, la conservación, las lenguas indígenas, la gestión editorial y la equidad e inclusión.

Asimismo, el INAH presentará más de 40 novedades editoriales, acompañadas por una oferta integrada por 95 stands, 85 editoriales, universidades y distribuidores, además de 20 expositores de artesanías y productos culturales, con lo que la FILAH refrenda su posición como el principal encuentro editorial especializado en antropología e historia de América Latina.

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Los ejes de la FILAH

37.ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH)

13 al 23 de agosto en el Museo Nacional de Antropología

Francia y Veracruz, invitados de honor

Más de 350 actividades durante 11 días

150 presentaciones editoriales