Puebla reporta avance en manufactura, comercio y construcción

Puebla reportó crecimiento en su actividad económica, manufactura, comercio, construcción y exportaciones durante el primer trimestre del 2026, informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

De acuerdo con el titular de la Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, la actividad económica de la entidad creció 3.1%, la industria manufacturera 8%, el comercio al por menor 4.13%, las mercancías para su venta 4.96%, la construcción 24.6% y las exportaciones estatales mantienen un avance interanual.

En este contexto, el funcionario presentó la cuarta edición de Mexico's Industry Supply Chain, que se realizará los días 12 y 13 de agosto en el Centro Expositor de Puebla y busca consolidarse como un foro de vinculación entre proveedores nacionales y grandes industrias de los sectores automotriz, electrónico, metalmecánico, textil, plástico, maquinaria, equipo y servicios.

El presidente de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), René Mendoza Acosta, afirmó que el encuentro reunirá a más de 7,000 empresas y 2,300 requerimientos de compra y añadió que el Gobierno del Estado implementó una plataforma digital para mantener la vinculación comercial durante todo el año y facilitar el acceso de las empresas locales a nuevas oportunidades derivadas del proceso de relocalización de inversiones (nearshoring).

En tanto, el presidente del Clúster de Educación y Desarrollo de Talentos, Javier Méndez, explicó que, en coordinación con cerca de 300 universidades, cámaras empresariales y clústeres industriales, se elaborará un Diagnóstico Nacional de Necesidades de Talento Empresarial 2026, instrumento que permitirá adecuar la formación profesional a las demandas de la industria, fortalecer la educación dual, impulsar competencias en electromovilidad, robótica e inteligencia artificial y facilitar la incorporación de estudiantes poblanos al mercado laboral.