Caída en producción de cerveza persiste: de enero a mayo registró disminución de 2.7%

Luego de que la producción de cerveza en México cayó 3.5% en 2025, la industria prevé que este año continuará la desaceleración, en medio de un entorno de débil consumo y de menor dinamismo económico, así como por factores externos, explicaron directivos de Cerveceros de México.

De enero a mayo de 2026, la producción de cerveza ascendió a 55.3 millones de hectolitros, una disminución de 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras que en todo 2025, el volumen fue de 136.9 millones de hectolitros, equivalente a una caída de 3.5% anual.

“No estamos generando mayor producción. En este año en particular no prevemos que recuperemos la tendencia de crecimiento que teníamos de la pandemia… Continuamos con cierta desaceleración, pero tampoco es solo la industria cervecera mexicana”, comentó el director de Estudios Económicos de Cerveceros de México, Manuel Cedillo.

Antes de la pandemia la industria registraba tasas de crecimiento de alrededor del 3% anual, recordó el directivo tras la presentación de “El Lado C de la Cerveza”, una iniciativa para destacar la calidad de la bebida y su contribución económica y social en el marco del Día de la Cerveza, que se celebra el primer viernes de agosto.

Manuel Cedillo agregó que la desaceleración de la industria cervecera también está relacionada con el menor dinamismo económico y del consumo en México.

Explicó que, si bien la industria esperaba un repunte por el Mundial de Futbol 2026 en algunos sectores, este impulso no fue suficiente para revertir la tendencia de debilidad en el consumo.

“Nuestra industria es muy sensible al entorno económico. Cuando la economía es más dinámica y muestra tasas un poco más altas de crecimiento, le va un poquito mejor a la industria; y en temporadas como la actual, en la que sí hay crecimiento económico, pero no es tan alto, justo es cuando nuestro producto es muy sensible”, resaltó Manuel Cedillo.

En el mismo espacio, la directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros, atribuyó el desempeño del sector a un entorno geopolítico complejo.

"Hemos tenido una baja en cuanto a producción, no hemos podido alcanzar una tendencia de crecimiento… Hemos estado frente a muchos temas que tienen que ver con geopolítica, empezamos con Irán, con los aranceles, muchos factores externos que no tenemos claridad de qué es lo que va a suceder", dijo la directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

Industria invertirá 6,347 millones de dólares hacia 2028

No obstante, aseguró que la industria realizará inversiones por 6,347 millones de dólares hacia el 2028, que contemplan nuevas plantas, ampliaciones de capacidad, modernización de instalaciones y el fortalecimiento de la proveeduría local, entre otras acciones.

Dentro de las inversiones anunciadas por la industria, Grupo Modelo destinará 3,600 millones de dólares entre 2025 y 2027 para modernizar sus plantas y Heineken invertirá 2,750 millones de dólares para construir una cervecería en Kanasín, Yucatán.

México se mantiene como el cuarto productor mundial de cerveza, detrás de China, Estados Unidos y Brasil, aunque la industria reconoce que alcanzar la tercera posición no será sencillo debido a la brecha en los volúmenes.

Datos compartidos por Cerveceros de México, órgano representativo de la industria cervecera en el país, indican que China representa alrededor de 18.2% de la producción mundial de cerveza, Estados Unidos 9.8%, Brasil cerca de 8% y México 7.5 por ciento.

Aunque la diferencia entre México y Brasil parece reducida en términos porcentuales, dijo Manuel Cedillo, los volúmenes de producción son considerables, aunque no mencionó cifras.

“Estamos en esta cancha, estamos en este podio en el número cuatro y pues claro que el cuarto quiere ser el tres y el tres quiere ser el dos y el dos quiere ganarle al uno”, dijo la directora general de Cerveceros de México.