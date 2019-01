Gasolineros de la Onexpo Nacional manifestaron su apoyo al gobierno ante el plan para combatir el robo de combustibles a los ductos y vehículos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, aunque éste ha dado resultados, ha traído desabasto en las gasolinerías de las regiones de mayor demanda y con más transporte por ducto del país: el Centro, Bajío y Occidente, que a su vez son las regiones con mayor incidencia de ilícitos y donde fallaron los cálculos sobre frenar el abasto para revisiones de seguridad en una época atípica para los automovilistas, como las vacaciones de invierno.

“Onexpo Nacional manifiesta su total apoyo a las autoridades federales en la necesaria y urgente tarea de abatir de manera integral la práctica del robo de combustibles en nuestro país”, publicó la organización de gasolineros más grande del país, “consideramos que para eficientar la distribución y el reparto mediante autotanques (aun cuando se estima que esta forma de transporte es hasta 14 veces el precio del transporte por ducto) pueden implantarse acciones adicionales de suministro con las diversas asociaciones de transportistas”.

Se frenó la operación de los ductos que parten de las refinerías de Tula y Salamanca hacia Guanajuato y Jalisco, con posibles revisiones denominadas corridas de diablo a 8 kilómetros por hora, por lo que duran 72 horas en las cuales los ductos deben estar vacíos para sus revisiones. Entonces, las autoridades consideraron que serían suficientes las 1,450 pipas que Pemex tiene disponibles y cuyas operaciones ya se encuentran debidamente monitoreadas.

“En el plan que se realizó no pensaron que el peor de los escenarios iba a ocurrir, no midieron las consecuencias de sacar de operación los ductos más importantes y no hubo un cálculo de las pipas necesarias para surtir en zonas donde la gente realiza viajes cortos para visitar a sus familias y tuvo la necesidad de volver a sus lugares de origen”, explicó Ramsés Pech, analista del sector energético.

Según el analista, lo grave es que 72 horas de falta de transporte puedan generar estas situaciones en las que, aunque hay abasto porque las refinerías siguen produciendo y la importación no se ha frenado, el embudo logístico deje regiones del país sin gasolinas. “Es la primera llamada de atención que nos está dando el mercado: vamos a seguir pagando los costos de no contar con infraestructura”, expuso Pech.

Seis veces menos robo

En tanto, en el último reporte de desviación volumétrica de combustibles por robo, Pemex informó que se ha reducido a 7,100 barriles por día el hurto de gasolinas, diesel y turbosina en el país, partiendo de 43,000 barriles diarios de extracción ilegal reportados antes del arranque de los operativos del gobierno federal.

El 5 de enero, este ilícito representó todavía pérdidas por 22 millones de pesos únicamente por robo de gasolina regular de la marca Magna de Pemex, que fue la única que se extrajo en este reporte. El robo fue de producto terminado por un volumen equivalente a 1.1 millones de litros, a un precio promedio nacional de 19.70 pesos por litro.

En comparación con lo que se reportó de desviación por robo de combustibles un mes antes, este volumen se redujo en 90% gracias a los operativos con los que se encuentran bajo vigilancia de distintas autoridades como el ejército y la marina por lo menos 40 instalaciones de Pemex y la red de monitoreo de ductos.

