México propone crear un foro laboral tripartito en el marco del Consejo Laboral del T-MEC

En la sesión pública del Tercer Consejo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, celebrada a cinco años de la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC, México anunció formalmente a sus socios una propuesta para fortalecer el diálogo social regional.

Durante su intervención en el segundo día de la sesión, Gabriel Tamariz, quien encabezó la delegación mexicana, dio a conocer la iniciativa que busca institucionalizar la colaboración tripartita en materia laboral de América del Norte.

"Les compartimos que, en el marco de este Consejo Laboral, hemos propuesto desde México, a nuestros amigos, socios, vecinos de Canadá y de Estados Unidos, la creación en el 2026 de un Foro Laboral de Diálogo Social Tripartito de América del Norte, que se reúna de manera periódica; por ejemplo, de manera anual", declaró Tamariz durante su intervención.

El funcionario subrayó que la creación de este Foro, que reuniría a gobiernos, empleadores y trabajadores, es fundamental para alcanzar el objetivo principal del capítulo laboral del T-MEC.

En este sentido, Tamariz recordó la visión del Gobierno de México: "Para nosotros el objetivo principal del Capítulo 23 y del diálogo social en torno al Capítulo deberá ser siempre, y no debemos olvidarlo, que a través de relaciones comerciales guiadas por lo que en México llamamos la prosperidad compartida, se contribuya a garantizar el trabajo digno y la justicia social de todas las personas en nuestra región, incluidos los migrantes."

Finalmente, Tamariz enfatizó la necesidad de una región cohesionada bajo este principio de equidad: "Necesitamos una región unida, con prosperidad compartida, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Una prosperidad que sea compartida tanto por los diferentes sectores de la población como por nuestros tres países. Que el beneficio de unos no se dé a costa de la precarización de otros."

La propuesta se enmarca en las consultas públicas que los tres países han realizado con miras a la primera revisión quinquenal del Tratado.