Wall Street opera mixto en espera de un recorte a la tasa de la Fed

Los principales índices de Wall Street muestran comportamientos mixtos la mañana de este miércoles. Los inversionistas se preparan para el último anuncio de política monetaria del año de la Reserva Federal, en el que se anticipa un recorte de tasa de 25 puntos base.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.11% a 47,614.95 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cae 0.17% hasta 6,828.97 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 0.44% a 23,473.79.

Los inversionistas esperan más tarde este día la última decisión del año de la Fed. De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones de futuros de tasa, el mercado prevé un ajuste de 25 puntos base al rango de 3.50% a 3.75% con 89.6% de probabilidad.

Los analistas esperan que la decisión del banco central tenga el mayor número de disensos de los últimos años, mientras los responsables a cargo de la política monetaria buscan equilibrar los esfuerzos en favor del empleo con el freno a cualquier aceleración de los precios.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias, encabezados por las empresas industriales (+0.53%). En las caídas, destacan los servicios públicos (-0.61%). En el Dow Jones, las acciones de Nike (+2.65%) y J&J (+1.68%) lideran las ganancias.