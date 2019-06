La dirección del Instituto Mexicano de la Radio confía en que pronto alcanzará acuerdos con los sindicatos que conviven en el Imer, para que la operación de este grupo radiofónico enfrente menores presiones, pues en las últimas horas sus transmisiones se han visto comprometidas por un ajuste presupuestal y por una reserva aplicada en mayo por la Secretaría de Hacienda que en conjunto suman más de 30 millones de pesos, un impacto que además crece por las cartas de tránsito que el Imer paga a un sindicato.

Aleida Calleja, directora del Imer desde febrero pasado, platicó que en los días en que el Imer se convirtió en noticia por un agotamiento de sus recursos financieros, no hubo acercamientos en firme de los líderes sindicales para atenuar la incertidumbre sobre la continuidad laboral de cerca de 240 colaboradores de honorarios y freelance y por la convivencia de éstos con los trabajadores sindicalizados.

“En estos días no hubo nada, pero la próxima semana nos reunimos con ellos para seguir dialogando (…) Hasta ahora hay buenos signos de que llegaremos a acuerdos para ambas partes, entendiendo que los recursos del Imer son escasos”.

Al Imer le fue ajustado su presupuesto de 2019 en 10.8 por ciento este año. El Instituto perfilaba ejercer 178 millones de pesos para garantizar la operación de 18 estaciones análogas y digitales, pero la Cámara de Diputados le autorizó 159.2 millones de pesos. Esta cartera además fue presionada en mayo por una reserva ejecutada por Hacienda en 11.42 millones de pesos, que vino a complicar la compra de insumos básicos para las transmisiones y para pagar las cuotas exigidas por los sindicatos cuando un comunicador no sindicalizado produce contenido o se escucha al aire.

Las cartas de tránsito que el Imer debe pagar al sindicato sumarían más de tres millones de pesos para el periodo junio-diciembre de 2019, en un escenario conservador y hasta seis millones de pesos en el otro extremo, dijo la directora del organismo semanas atrás, de ahí que Aleida Calleja ha intentado dialogar con las entidades sindicales.

Por ello, la dirección del Imer exhortó semanas atrás a los trabajadores sindicalizados a realizar el trabajo que hacen los empleados del Imer por honorarios y freelance: “La gente del sindicato tendría que hacer esos programas, porque por cada periodista que hace una nota al aire, en el Imer tenemos que pagar una carta tránsito en lo que toca al sistema nacional de noticiarios”.

“Los líderes del sindicato, aquí en el Imer, van determinando cuánto hay que pagar por carta de tránsito, por cada persona que entra a trabajar y que no es sindicalizado. Muchísimos creativos, locutores, conductores y periodistas que no son parte del sindicato, que son parte de los freenlancers y que transmiten por esas emisoras de AM, por cada una de ellas, hay que pagar una carta de tránsito”.

Los resultados de un informe solicitado por la entonces directiva del Imer en 2015 arrojaron que el personal sindicalizado es “la debilidad” más seria de ese organismo para destacar entre la radio pública.

En este medio público dos sindicatos ya se han repartido las estaciones del Imer de todo el país: El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT) tiene alcance sobre todas las estaciones de amplitud modulada del Imer en la Ciudad de México, más una estación en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y otra en Cananea, Sonora, y ambas en la banda de frecuencia modulada. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio (SNTIMER) es la entidad sindical propia del Imer, que vela por los trabajadores en FM del Instituto en la capital y con secciones también en Chihuahua, Yucatán, Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el documento “Reporte de Resultados: Evaluación del Instituto Mexicano de la Radio”, de 2014-2015, aproximadamente un 40% de los trabajadores del Imer se encuentran sindicalizados con alguno de esas dos entidades y la mayoría de estos funcionarios son personal administrativo, cuyas áreas no tienen nada que ver con la locución, operación, transmisión o producción de contenidos en el Imer, entre otras.

Esta misma semana, la Secretaría de Hacienda, como entidad rectora de este medio público, definió una partida de 19 millones de pesos para asegurar la existencia del Imer hasta el final de 2019, pero Aleida Calleja en que la Cámara de Diputados será sensible con lo vivido por el Instituto este año para definir el presupuesto de 2020:

“Hasta diciembre lo sustantivo está cubierto. Lo que queda por resolver son algunos asimilados que se pagan con recursos propios, no fiscales, y tenemos que ver caso por caso. El año fiscal de 2020 tiene que verse con Cámara de Diputados, y ya estamos trabajando los medios públicos federales juntos para ello. Todo va bien, hasta ahora”.