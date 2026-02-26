Instagram notificará a padres si sus hijos buscan términos de suicidio o autolesión

Instagram ⁠anunció que notificará a los padres si su hijo adolescente busca ⁠términos asociados al suicidio o la autolesión en un breve periodo de tiempo, mientras crece la presión para que los gobiernos sigan el ejemplo de Australia, ⁠que prohibió el uso de ⁠las redes sociales a los menores de 16 años.

Gran Bretaña declaró en enero que estaba estudiando restricciones para proteger a los menores en línea, tras la medida adoptada por Australia en diciembre. España, Grecia y Eslovenia han declarado en las últimas semanas que también están estudiando limitar el acceso.

Instagram, propiedad de Meta Platforms Inc, dijo el jueves que empezaría a alertar a los padres inscriptos en su opción de supervisión opcional si sus hijos intentan acceder a contenidos suicidas o de autolesiones.

"Estas alertas se basan en nuestro trabajo actual para ayudar a proteger a los adolescentes de contenido potencialmente dañino en Instagram", dijo la plataforma en un comunicado. "Tenemos políticas estrictas contra el contenido que promueve o glorifica el suicidio o la autolesión", afirmó.

Su política actual es bloquear este tipo de búsquedas y redirigir a las personas a recursos de apoyo, dijo Instagram, añadiendo que comenzaría las alertas a partir de la próxima semana para los inscriptos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y ⁠Canadá.

Los gobiernos están buscando proteger a los ⁠niños cada vez más de los ⁠daños en línea, sobre todo después de las preocupaciones sobre el chatbot Grok AI ⁠que ha generado imágenes sexualizadas no consentidas.

En Gran Bretaña, las medidas diseñadas para impedir el acceso de los niños a sitios de pornografía han tenido implicancias para la privacidad de los adultos, y han provocado tensiones con Estados Unidos sobre los límites a la libertad de expresión y el alcance de la regulación.

Las "cuentas adolescentes" de Instagram para menores de 16 años necesitan el permiso ⁠de los padres para cambiar la configuración, mientras que los padres pueden seleccionar una capa adicional de supervisión con el acuerdo de su hijo adolescente.