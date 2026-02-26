Jasmine Paolini brilla con triunfo y presencia en Mérida WTA 500

Jasmine Paolini, séptima mejor tenista del ranking mundial, debutó con jerarquía en el Abierto de Mérida al derrotar en sets corridos a Priscilla Hon (6-0, 6-2). La victoria se escribió en 71 minutos e instaló a la italiana en cuartos de final.

Gracias a su ranking, Paolini aterrizó en la edición 2026 del Mérida WTA 500 como la mejor sembrada. Eso le permitió exentar la primera ronda y por ello su debut se dio hasta este jueves en octavos de final; el torneo comenzó el lunes.

La bicampeona (2024 y 2025) de Billie Jean King Cup con Italia nunca había disputado el Abierto de Mérida, que nació apenas en 2023, pero sí tenía experiencia en México.

Jugó en Acapulco en 2018, cuando todavía había rama femenil allí, siendo eliminada en primera ronda. En Guadalajara disputó el WTA 1000 de 2023 y fue eliminada en segunda ronda, mientras que en el WTA 500 de Monterrey participó en las ediciones 2018, 2020 y 2021, siendo su máximo alcance unos octavos de final. Todos estos resultados fueron en singles.

Ahora tiene una nueva historia que contar en México, la cual arrancó con potencia sobre la australiana Hon, ranking 136 y que entró al cuadro principal de Mérida 2026 como lucky loser por la repentina baja de Sloane Stephens.

“Creo que es muy importante empezar con una victoria aquí, después de jugar otro torneo y ganar confianza”, expresó Paolini en conferencia posterior al partido.

“El partido de hoy no fue fácil, pero afortunadamente pude encontrar mi nivel de nuevo. No lo sé (si pueda retomar confianza a partir de esto), espero eso, pero estoy feliz de haber ganado hoy”.

Aunque Paolini se ha mantenido en el top 10 del ranking desde junio de 2024, el inicio de la temporada 2026 le ha costado. Fue eliminada en tercera ronda del Australian Open y en su primer partido en los WTA 1000 de Doha y Dubái. Su balance en lo que va del año era de tres victorias y cuatro derrotas, incluyendo la United Cup con Italia.

Ambiente a su favor

Mérida representa su oportunidad de resurgir, siendo la única top 10 de la lista de 28 participantes e intentando retomar el nivel que la llevó a dos subcampeonatos de Grand Slam en 2024 (Roland Garros y Wimbledon).

“No sabía que iba a estar aquí (en Mérida) hace una semana, tuve que adaptarme porque las condiciones son diferentes a Dubái, pero creo que tuve las ideas claras sobre la cancha”, agregó la tenista de 30 años, que es cuarta en el ranking mundial de dobles.

Desde que llegó al Mérida WTA 500, la italiana dio un brillo distinto a uno de los tres torneos de tenis femenil con mayor jerarquía en México (junto a Monterrey y Guadalajara).

Provocó inquietud de los periodistas para grabarla durante la ceremonia del sorteo y llenó una de las canchas alternas en el Yucatán Country Club, sede del torneo, sólo para verla a entrenar junto a Sara Errani, su ex compañera de dobles y actual coach.

La edición 2026 del Mérida WTA 500 sufrió las bajas de último momento de Paula Badosa y Maria Sakkari, ex top 10 del ranking, pero la presencia de Jasmine Paolini, que llegó como número 8 del mundo, rápidamente revivió la ilusión de los fans.

La italiana tendrá al menos un partido más en Mérida, que será este viernes en cuartos de final ante la británica Katie Boulter. En caso de ganar, se enfrentaría el sábado en semifinales a la vencedora entre la española Cristina Bucsa y la turca Zeynep Sonmez, campeona en Yucatán en 2024.

Paolini está en búsqueda de la décima final de singles en su carrera en el WTA Tour, aunque sería la primera desde agosto de 2025, cuando perdió el 1000 de Cincinnati ante Iga Swiatek. Su último título fue en mayo de ese mismo año, en el 1000 de Roma sobre Coco Gauff.