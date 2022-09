AMIA pide no adelantar festejos por aumento en producción de automóviles

El director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, pidió no “echar las campanas al vuelo” con el crecimiento de 30% en la producción de vehículos durante agosto pasado, ya que advirtió que los niveles de ensamble reportados en 2019 se alcanzarán hasta el año 2024.

“Vamos por el camino esperado, pero todavía falta un trecho por recorrer”, expuso en conferencia de prensa, al señalar que el desabasto de semiconductores continúa, no sólo en México sino en el resto del mundo, hasta en tanto no se pongan a operar las nuevas fabricantes de chips en Estados Unidos.

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), la afectación por falta de semiconductores en Norteamérica ha tenido una recuperación del 76% en el periodo enero a septiembre del presente año, respecto al 2021. Esto significa que la industria ha dejado de producir 469,785 unidades en dicho lapso, por falta de chips.

La producción automotriz en México creció 30.4% en agosto pasado, al lograr el mejor volumen de unidades en todo el 2022, al superar la barrera de los 300,000 autos.

“Pareciera un escenario más optimista, pero la expectativa es una recuperación lenta. No tendremos los niveles del 2019 hasta 2024. Lo importante es que lo que pareciera ser lo negativo se revierte y ve mejor escenario adelante”, sostuvo Fausto Cuevas.

Precisó que el abasto de semiconductores no se resuelve de un mes a otro, ni en unos cuantos meses. “Las plantas (de semiconductores) que se echarán andar en Estados Unidos permitirá mejor abastecimiento, las inversiones están, pero mientras no se inicie la producción no se puede empezar el abasto”, aclaró el director del organismo que aglutina a las fabricantes de autos ligeros en México.

Con el repunte que liga la industria automotriz por 4 meses consecutivos, “la expectativa es de gradual recuperación”. De modo que se prevé cerrar el año 2022 con incremento en el ensamble de 5% y continuar la tendencia en los próximos dos años.