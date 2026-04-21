Mujeres emprendedoras en México usan IA y digitalización para aumentar la productividad

Las mujeres emprendedoras en México están utilizando la IA y la digitalización para mejorar la productividad de sus negocios, optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. De hecho, 98% asegura que las herramientas digitales han impactado positivamente su operación, mientras que la IA ha incrementado la productividad hasta en 50% en algunos casos.

De acuerdo con el estudio “Emprender es poder: Mujeres que vencen barreras y hacen crecer sus ideas”, realizado por CONTPAQi, la adopción tecnológica responde a la necesidad de operar con mayor eficiencia y competir en un entorno cada vez más digital.

“Más que una tendencia, la tecnología representa hoy una herramienta estratégica que permite ordenar la información, optimizar procesos, tomar mejores decisiones y avanzar con mayor claridad hacia la profesionalización empresarial”, destaca René Martín Torres Fragoso, cofundador y presidente de CONTPAQi.

Impacto de la IA y la digitalización en mipymes de mujeres

El informe destaca que la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) inicia en la operación diaria, puesto que el 82% tiene los procesos de contabilidad digitalizados, mientras que 76% la facturación, 66% los inventarios y 62% la nómina.

Sin embargo, conforme se avanza hacia funciones más estratégicas, como la tesorería y la cobranza, el nivel de digitalización disminuye, lo que evidencia que el proceso aún es gradual.

La adopción tecnológica también varía según el tamaño de la empresa; los micronegocios priorizan la operación básica, las pequeñas empresas avanzan hacia la estandarización, y las medianas utilizan la tecnología como una herramienta de control financiero y planeación.

En este sentido, siete de cada 10 mipymes mexicanas lideradas por mujeres se encuentran en algún nivel de digitalización, aunque solo una de cada 10 ha logrado integrar completamente todos sus procesos.

¿Cómo ayuda la digitalización a las mujeres emprendedoras?

El estudio también revela que los negocios ya utilizan la tecnología para recopilar información que les permita impulsar ventas, controlar inventarios y realizar planeaciones financieras; sin embargo, aún enfrentan retos para interpretar áreas críticas como gastos, ingresos y marketing.

De hecho, el 60% de las emprendedoras confían en los datos como base para decidir y más del 40% aprovecha la información que genera su negocio, esto refleja una transición hacia decisiones más basadas en información interna y menos en criterios subjetivos. Además, el 56% de las empresas toma decisiones con base en datos desde la dirección.

IA, de apoyo operativo a ventaja competitiva

El estudio destaca que las emprendedoras también están apostando por la IA para ganar agilidad y productividad; sin embargo, su adopción aún requiere mayor claridad, criterio y control para integrarse de forma estratégica en los procesos del negocio.

Actualmente, el 43% de las empresas ya utiliza IA, aunque con alcances limitados, mientras que ocho de cada 10 la han usado al menos alguna vez.

El informe de CONTPAQi indica que las empresas lideradas por mujeres emplean la IA principalmente para tareas específicas y operativas, más que como parte de una estrategia de transformación profunda.

El reto ahora es pasar de un uso ocasional o táctico a una implementación más estructurada, alineada con los objetivos del negocio”, destacó René Martín Torres.

En este sentido, el uso de la IA se concentra en actividades relacionadas con el cliente y el crecimiento comercial:

66% de las empresas utilizan IA para atención al cliente.

61% la emplea en marketing y ventas.

42% la usa para el análisis de datos 34% para temas de seguridad

33% para automatización de procesos internos

24% en temas de recursos humanos

18% en producción y operaciones

La IA se percibe como una herramienta práctica de apoyo que potencia la capacidad humana, sin sustituir el criterio, la experiencia ni la visión estratégica de quien lidera la empresa.

“La inteligencia artificial no solo introduce nuevas herramientas, también redefine el terreno competitivo entre las empresas. Aquellas que avanzan en su adopción comienzan a generar ventajas visibles frente a quienes aún no la integran, especialmente en productividad, velocidad de respuesta y toma de decisiones”.