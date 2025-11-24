¿Cuál es el perfil de las mujeres emprendedoras en México?

Las mujeres en México son parte fundamental del ecosistema empresarial, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Cerca del 25% del total de todas las unidades económicas son fundadas solamente por mujeres, de acuerdo con cifras de la ASEM (Asociación de Emprendedores).

Otra de las características del sector emprendedor es que la mayoría de las mujeres levantan sus negocios con recursos propios; el 44% declaró haber estado en esta situación.

Las emprendedoras en México también muestran importante interés en el crecimiento profesional y personal (el 28% del total).

Se observa también que el comercio es el sector en donde más mujeres emprenden; cerca del 27% de ellas se inclinaron por algún negocio de ventas al por mayor.