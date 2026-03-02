Emprendimiento en modo supervivencia: Más negocios nacen, pero pocos se consolidan

El emprendimiento, a nivel mundial, se encuentra en un estado de supervivencia, revela el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, informe que analiza 53 economías, esto debido a que a pesar de que la actividad emprendedora en etapa inicial se mantiene sólida, muchas nuevas empresas no sobreviven lo suficiente como para consolidarse.

De acuerdo con el informe, la poca transición de emprendimiento a empresas solidas no refleja una falta de ambición, sino limitadas condiciones estructurales, como formación empresarial insuficiente, escaso desarrollo de habilidades empresariales, acceso restringido a financiamiento y mercados poco dinámicos.

En la práctica, muchas empresas están naciendo, pero muy pocas sobreviven lo suficiente como para generar empleo duradero, innovación y capacidad de exportación”, revela el informe.

De hecho, en ocho países (Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Angola, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Canadá), hay cuatro o más adultos iniciando nuevo negocio por cada uno que posee un negocio establecido, lo que plantea interrogantes sobre la supervivencia de las nuevas empresas.

El GEM subraya que fortalecer el entorno empresarial es clave para construir negocios más inclusivos, innovadores y resilientes. Sin un ecosistema sólido, la actividad emprendedora difícilmente podrá traducirse en desarrollo económico de largo plazo y beneficio social sostenible.

Inteligencia Artificial: oportunidad subutilizada

Aunque la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el panorama empresarial y abre oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, su adopción aún es limitada.

A nivel mundial sólo uno de cada tres emprendedores espera que la IA sea muy importante para su negocio en los próximos tres años. Además, los emprendedores perciben que la Inteligencia Artificial puede mejorar la productividad y eficiencia, pero también les preocupan la seguridad de los datos y la privacidad.

Las altas expectativas en materia de IA son más frecuentes en Angola, Brasil, Tailandia, Costa Rica, Chile y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que se observan menores expectativas en Polonia, Suecia, Finlandia y Croacia.

La brecha digital está evolucionando. Ya no se trata simplemente del acceso a internet, sino de la capacidad de aprovechar la IA para la productividad y la escalabilidad”, detalla el estudio.

Ecosistema emprendedor con rezagos

El GEM analiza el entorno emprendedor de acuerdo con el Índice Nacional de Contexto Empresarial (NECI), que es la medición de 13 factores por país, como acceso a financiamiento, políticas públicas, educación emprendedora e infraestructura.

Sólo cuatro de las 53 economías analizadas cumplen o superan la suficiencia en las 13 condición: India, Lituania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que México se coloca entre los países con poco ecosistema para emprender.

Emiratos Árabes Unidos se mantiene, por quinto año consecutivo, como el mejor ecosistema para emprender, seguido de Taiwán y Arabia Saudita.

México ocupa el lugar 43 de 53 economías. Destaca en infraestructura física, normas sociales y culturales, y educación emprendedora posterior a la etapa escolar; sin embargo, presenta rezagos en política gubernamental y transferencia de investigación y desarrollo.

El GEM advierte que los ecosistemas rara vez son uniformes: las economías suelen sobresalir en ciertos factores mientras arrastran debilidades estructurales en otros.

El informe muestra que a nivel mundial no se vive una carencia de entusiasmo para emprender, sino de consolidación. La creación de empresas continúa, pero sin condiciones estructurales adecuadas, fortalecer las habilidades empresariales y la adopción tecnológica como la IA, pocos negocios lograrán innovar y escalar.