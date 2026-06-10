Día Mundial de las Franquicias: el sector que también se suma al Mundial  

Las franquicias se han consolidado como una de las opciones más atractivas para generar ingresos, debido a que cuenta con modelos de negocio probados. En este contexto, cada segundo miércoles de junio se celebra el Día Mundial de las Franquicias.

La conmemoración busca visibilizar el modelo de franquicia, así como el reconocer su contribución a la economía. Actualmente, las franquicias aportan el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

La AMF agrupa franquicias en 17 giros distintos, desde alimentos y bebidas hasta educación, salud y servicios especializados. “Es importante también eliminar el mito de que las franquicias son muy caras e inalcanzables”, comenta Betsy Eslava, presidenta de la AMF.

Cabe destacar que las franquicias contribuyen a la generación de empleo, ya que existen más de 95,000 puntos de venta que generan más de un millón de empleos directos.

Franquicias se preparan para el Mundial 2026

Los preparativos del Mundial también están presentes en el sector, ya que el 52% de las franquicias asociadas espera un incremento de sus ventas derivado del evento deportivo.

En este sentido, el sector que podría tener mayores ganancias es el de alimentos y bebidas, debido a la llegada de turistas nacionales e internacionales durante el evento. Además, su representación dentro de todos los sectores es del 30%, por lo que es considerado como el principal.

Las estrategias que hemos visto son el lanzamiento de nuevos productos, promociones, descuentos y ambientación de varias unidades”, comenta Betsy Eslava.

Impulsan alianza para expandir franquicias

Durante la rueda de prensa, se dio a conocer que se llevará a cabo un acuerdo entre representantes de franquicias de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de fortalecer la cooperación, expansión internacional, competitividad regional y la profesionalización en la región.

La primera reunión de trabajo está prevista para agosto de 2026 y buscará definir acciones para fortalecer la competitividad y expansión internacional del sector. “Existe un gran comercio entre marcas de Estados Unidos que están en México y viceversa. También las marcas canadienses están llegando al país”.

Asimismo, Betsy Eslava también informó que será integrante de la Task Force como parte de la mesa directiva, el cual espera que la representación de México pueda contribuir al crecimiento de franquicias a nivel mundial.

Internacionalización de las franquicias

La internacionalización de las franquicias sigue siendo uno de los principales retos para las franquicias mexicanas, ya que requiere de certificaciones para poder operar en el extranjero.

Por ejemplo, obtener certificaciones internacionales como la ISO/IEC 17067 puede fortalecer la confianza de inversionistas y socios potenciales en otros mercados. Actualmente entre 10 y 15 marcas mexicanas cuentan con el certificado, pero se espera que para este año se sumen más de 20 marcas.

En este contexto, el 20% de las franquicias mexicanas ya tiene operaciones internacionales, una señal del interés por expandirse a nuevos mercados.