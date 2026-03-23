¿Te gustaría tener una gasolinera? Ya puedes invertir en una franquicia desde 550,000 pesos

¿Te imaginas invertir en una gasolinera sin encargarte de la operación? Este modelo ya existe en México. Durante la Feria Internacional de Franquicias (FIF), Femzo Station presentó un esquema que permite participar en una estación de servicio de Pemex con una inversión desde 550,000 pesos y la posibilidad de obtener regalías mensuales.

El modelo plantea una inversión de cerca del 1% del costo total de una gasolinera, que oscila entre 8 y 15 millones de pesos, dependiendo de la ubicación, bajo un esquema de copropiedad.

Víctor, representante de Femzo Station, explicó que el modelo opera a través de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), una figura jurídica diseñada para atraer capital privado, en la que varios inversionistas participan en el desarrollo del proyecto.

“Nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso de construcción, trámites, franquicia, puesta en marcha, inclusive podemos operar las gasolineras”, explicó.

Actualmente, la empresa busca reunir a 100 inversionistas para desarrollar una estación de Pemex en Carrillo Puerto y Tulum, una zona donde, aseguran, existe demanda no atendida y ya se cuenta con terreno y permisos.

Inversión accesible y rendimientos a mediano plazo

El monto de inversión es desde 550,000 pesos, con rendimientos estimados de entre 3% y 5% mensual, es decir, entre 16,500 y 27,500 pesos.

El modelo permite adquirir más de una participación, lo que incrementa el potencial de ingresos. Por ejemplo, una inversión de 2 millones 750,000 pesos podría generar entre 82,000 y 137,000 pesos mensuales.

De acuerdo con el representante, el retorno de inversión se proyecta en un periodo de tres a cinco años, mientras que los ingresos pueden extenderse hasta por 15 años, que es la vida útil estimada de la infraestructura antes de requerir una reinversión.

“Tu inversión de 550,000 quedó en la gasolinera; después de 15 años esa gasolinera ya dio su vida útil, ya sacaste muchísimo más de lo que invertiste y puedes decidir si te quedas con lo que ganaste o inviertes un poquito más para volver a ganar más”, comentó.

Sin embargo, es un modelo a mediano plazo, debido a que la construcción de una gasolinera tarda en construirse entre 18 y 20 meses, y seis meses más para estabilizar la operación. Por eso dice que los inversionistas necesitan paciencia, pues después de este periodo se empieza a tener los rendimientos.

Franquicias en México: un modelo en expansión

Este esquema forma parte de un mercado de franquicias que mantiene una tendencia de crecimiento en México. Datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) indican que existen más de 1,500 marcas y más de 95,000 unidades operando, con una generación cercana al millón de empleos.

Este esquema se ha consolidado como una alternativa para emprender con menor riesgo, al operar bajo modelos probados y con acompañamiento en la gestión. En el caso de sectores como combustibles, además, se trata de negocios con demanda constante y flujos relativamente estables.

Víctor destacó que una de las ventajas de Femzo Station es que la empresa se encarga de toda la gestión, desde los permisos hasta la operación, lo que reduce las barreras de entrada para los inversionistas, contrario a lo que pasa con otras estaciones de gasolineras, donde la apertura puede tardar años por trámites regulatorios.

Además, para quienes ya cuentan con un terreno y capital, la empresa también ofrece acompañamiento para desarrollar una estación propia.