Franquicias, la fórmula que convierte talento emprendedor en oportunidades

Las franquicias demuestran ser un modelo sólido de negocio, el cual promete tener una tasa de éxito del 85% en un plazo de cinco años, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

Por ello, la presidenta de la asociación, invita a quienes desean emprender a ver a las franquicias como una opción segura.

Cuando el talento emprendedor se encuentra con modelos de negocios sólidos, las oportunidades se multiplican”, mencionó durante la inauguración de la Feria Internacional de las Franquicias 2026.

En tanto, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), indicó la importancia de las franquicias en México al ser un modelo probado de crecimiento formal y con la generación de empleos.

“Cerca del 85% de las franquicias que operan en México son de origen nacional. Esto significa algo muy poderoso en el talento y la innovación mexicana”

En esta edición, se sumaron más de 300 marcas, en el que se espera recibir más 14,000 inversionistas, empresarios y emprendedores del cinco al siete de marzo. “Cada uno de ustedes llega con una idea, una inquietud o un protector en mente. Y justamente por eso existe esta gran feria para conectar esas ideas con oportunidades”, indica Betsy Eslava.

Premio Nacional a la Franquicia 2026

Durante la inauguración se otorgó el XXVI Precional Nacional a la Franquicia 2026, un reconocimiento asignado a los modelos de negocio más sólidos, estructurados y sostenibles en México.

Por ello, se reconocieron a varias marcas de distintas categorías:

Franquicia del Año: Churrería Porfirio.

Alimentos y Bebidas: Pasteko.

Servicios: Todo Para Sus Pies.

Retail:Fraiche.

Franquicia Promesa: The Cool and Fun Company.

Innovación: KidZania.

Premio Juan Huerdo: Feher Consulting.

“Más que reconocer posicionamiento de marca, este galardón distingue a aquellas empresas que han construido sistemas robustos, acompañan de manera efectiva a sus franquiciatarios y garantizan consistencia en cada punto de venta”, explicó Betsy Eslava.

Pequeñas empresas requieren apoyo

El presidente de la Concanaco puntualizó la necesidad de apoyar a los pequeños negocios para que puedan desarrollar modelos de negocio seguros y convertirse en franquicias.

En este sentido, la capacitación en los procesos empresariales, reglas claras para generar certidumbre jurídica, simplificación administrativa y acceso al crédito para pequeños negocios son los principales problemas que se requieren resolver para que las pequeñas empresas crezcan.