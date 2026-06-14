Las ciudades que sostienen el ecosistema emprendedor mexicano

La Ciudad de México se mantiene como la principal sede del emprendimiento en el país al ocupar el primer lugar entre las ciudades mexicanas con mejor ecosistema para startups, de acuerdo con el Índice Global del Ecosistema de Startups 2026. Monterrey y Guadalajara completan los tres primeros puestos, consolidando su papel como polos de innovación y desarrollo empresarial.

El ranking ubica en las siguientes posiciones a Puebla y León, mientras que Chihuahua, Querétaro y Ciudad Juárez también figuran entre las ciudades con mejores condiciones para la creación y crecimiento de nuevas empresas. Estas urbes destacan por su actividad económica, su infraestructura y la presencia de industrias estratégicas.

La lista la completan Mérida y Cancún, dos ciudades que han ganado relevancia en años recientes gracias al crecimiento de sectores como los servicios, la tecnología y el turismo, además de una mayor atracción de talento y proyectos empresariales.

El resultado muestra que el ecosistema emprendedor mexicano continúa concentrado en un número reducido de ciudades que cuentan con acceso a financiamiento, universidades, redes empresariales y mercados de consumo más amplios.

Al mismo tiempo, evidencia la diversificación gradual de los centros de innovación más allá de la capital del país.