Gobierno saliente de Colombia propone al Congreso presupuesto de gastos por 179,576 millones de dólares para 2027

El gobierno de Colombia —que finaliza su periodo en dos ⁠semanas—, presentó el miércoles al Congreso un proyecto de presupuesto de gastos para el 2027 por 575.7 billones de ⁠pesos (179,576 millones de dólares), informó el ⁠Ministerio de Hacienda.

Para el 2026 el Congreso aprobó un presupuesto de 555.8 billones de pesos (173,375 millones de dólares), pero el gobierno lo redujo en unos 14.3 billones de pesos (4,460 millones de dólares), debido a la caída en los ingresos del país por un recaudo tributario inferior a lo proyectado .

El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Congreso antes del 20 de octubre.

El gobierno del presidente Gustavo Petro termina su mandato de cuatro años el siete de agosto, momento en el que se posesiona el derechista Abelardo De La Espriella.

El gobierno saliente presentó la semana pasada un proyecto de reforma tributaria para recaudar 21.9 billones de pesos (6,831 millones de dólares) con destino a financiar el presupuesto del próximo año y 32.8 billones ⁠de pesos (10,231 millones de dólares) para ⁠el 2028.

Pero el equipo ⁠económico de De La Espriella rechazó el proyecto y dijo ⁠que presentaría ante el legislativo otra iniciativa, que estaría enfocada en disminuir el gasto público y optimizar el manejo fiscal, sin ofrecer más detalles.

El gobierno de Petro estableció para el país una meta de déficit fiscal de un 4.5% del PIB para el 2027, inferior al 5.3% previsto para ⁠este año, unos niveles difíciles de lograr en opinión de analistas y calificadoras de riesgo.

rrg