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El Economista
Geopolítica

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Terremoto en Japón: Aumenta a 17 la cifra de fallecidos

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

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Afectaciones tras el terremoto en Japón.Reuters

AFP

Al menos 17 personas han fallecido a causa del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió esta semana el suroeste de Japón, según un nuevo balance dado a conocer este jueves por las autoridades locales.

La oficina de gestión de desastres de la prefectura de Kumamoto reportó además seis personas "sin signos vitales" y otras cinco en estado crítico tras el potente sismo del martes.

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El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Los rescatistas luchaban el miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial colapsado en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

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