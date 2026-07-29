Directora del FMI inicia su visita a Uruguay; se reunirá con el presidente y autoridades económicas

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, inició este miércoles una visita a Uruguay en la que se reunirá con el presidente izquierdista Yamandú Orsi y con autoridades económicas de uno de los países más estables del continente.

El país sudamericano no es deudor desde 2006 del Fondo Monetario Internacional, pero mantiene un estrecho vínculo con el organismo y ha recibido evaluación y asesoramiento técnico para mejorar la gestión en áreas como la fiscal y la monetaria.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", publicó la jefa del FMI en su cuenta en X.

Georgieva afirmó que espera dialogar con las autoridades del país para "mantener el progreso en beneficio de todos los uruguayos".

La jefa del Fondo se reunirá con Orsi el jueves, en una jornada en la que también tendrá encuentros con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el titular del Banco Central, Guillermo Tolosa.

La agenda de la titular del FMI incluyó este miércoles la visita a una escuela. También se reunió con empresarios, informó en la previa una fuente del Fondo a la AFP.

Georgieva publicó fotos de su visita al centro educativo y destacó el Plan Ceibal, un programa que desde 2007 entrega computadoras portátiles a estudiantes del sistema público.

El Ceibal contribuye "a mantener a los estudiantes y al aprendizaje en el centro del cambio tecnológico", dijo.

Uruguay es considerado uno de los países más estables de América Latina. En 2025, la economía local se expandió 1.8% y el gobierno prevé un crecimiento de 1.6% al cierre de este año.

Georgieva arribó a Uruguay tras visitar Argentina, su principal deudor.