México retrocede en ecosistema para startups

México continúa perdiendo terreno en el entorno global para la creación y crecimiento de startups. El país se ubicó en la posición 47 a nivel mundial, su peor resultado de los últimos cinco años, de acuerdo con el Global Startup Ecosystem Index 2026.

La tendencia muestra un deterioro gradual en el ranking. En 2022, México ocupaba el lugar 35; para 2023 descendió al 37, en 2024 cayó al 41 y en 2025 se ubicó en la posición 43, hasta llegar al puesto 47 en la edición más reciente.

El índice evalúa factores como el desempeño de las startups, el acceso a financiamiento, la calidad del ecosistema emprendedor, la disponibilidad de talento y la capacidad de innovación de cada país. Una posición más baja implica una menor competitividad relativa frente a otros mercados.

Este retroceso puede estar relacionado con desafíos estructurales como el acceso limitado al capital de riesgo, la desaceleración en la creación de empresas tecnológicas y una menor capacidad para atraer inversión y talento especializado.

A pesar de la caída en el ranking, México sigue siendo uno de los mercados más relevantes para el emprendimiento en América Latina debido al tamaño de su economía, su cercanía con Estados Unidos y el crecimiento de sectores vinculados a la tecnología, los servicios digitales y la innovación financiera.