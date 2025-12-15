Menos del 40% de Pymes en Jalisco tiene acceso a financiamiento: PROJAL

Guadalajara, Jal. En Jalisco menos del 40% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) tiene acceso al financiamiento y en algunos municipios, el porcentaje alcanza apenas 30%, afirmó el presidente del Comité Técnico de la Promotora de Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal), Ian Paul Otero.

"Si lo vemos a nivel regional; es decir, saliéndonos de la zona metropolitana, esta cifra baja al 30% en muchos de esos municipios y esto no se corrige de la forma más obvia que es teniendo más crédito hacia estas empresas, sino que se tiene que articular este financiamiento hacia cadenas de calor como la innovación o empresas con base tecnológica y la ciencia", enfatizó el funcionario.

Para propiciar el acceso de las Pymes regionales al financiamiento y fortalecer el desarrollo productivo de la entidad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y PROJAL firmaron un convenio de colaboración que además de acercar los recursos financieros a empresas y emprendedores, también les ofrecerá capacitación.

Projal impulsará el acceso al financiamiento a través de intermediarios autorizados y creará productos especializados para sectores clave en regiones prioritarias que actualmente tienen menos oportunidades de crédito.

"El objetivo es acercar el financiamiento a las regiones, acercar el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, pensar en el vocacionamiento regional, pensar en cuáles son los sectores estratégicos de cada región y pensar que puedan darse productos financieros diferenciados", sostuvo, por su parte, Nora Martín Galindo, directora general de Innovación, Desarrollo empresarial y social de SICyT.

"Este convenio sirve también para acompañar a las Mipymes en cómo podemos potencializar la inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes en los sectores estratégicos del estado", abundó.

"Esto que estamos viendo hoy es un parteaguas para los emprendedores; este apoyo no queda nada más en el dinero sino en la capacitación", expresó el titular de SICyT, Horacio Fernández.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, indicó que "el acceso al financiamiento va a permitirle a los negocios contar con capital de trabajo, queremos créditos productivos".

En conjunto, SICyT y Projal desarrollarán proyectos de coinversión, esquemas de garantías para startups, mecanismos de financiamiento basados en evidencia, así como métricas de impacto que permitan medir la creación de empresas, generación de empleo y la reducción de brechas regionales.