¿Tu negocio ya no genera interacción en TikTok? 3 claves para mejorar el contenido

Las redes sociales se han convertido en un canal para generar ventas; sin embargo, en este año, se ha presentado una disminución de interacciones en la mayoría de las plataformas, por ejemplo, TikTok tuvo una caída de 16% en engagement, de acuerdo con Metricool.

De acuerdo con el estudio "Redes sociales 2026", que analizó más de 39 millones de publicaciones, TikTok se mantiene como una de las redes con mayor potencial, pero para tener el alcance deseado, los negocios deben ser más creativos y competitivos.

Por ello, los negocios que usan la plataforma deben poner mayor énfasis en los comentarios de los usuarios.

“Hoy en día la comunicación es bidireccional, porque las audiencias dicen lo que quieren y esos son los mensajes que interesan. Entonces, hay una retroalimentación que se da entre las marcas y la audiencia”, comenta Astrid Mirkin, gerente general de TikTok en el cono sur y México.

Crece la plataforma, pero también la competencia

El estudio muestra que los videos se mantienen como el formato con mayor rendimiento, pero el reto para los negocios es mantener la atención del usuario por más tiempo.

Lo anterior se debe a que las métricas de interacción disminuyeron 32%, pero esto no se debe a una menor base de usuarios, sino que hay más contenido y los videos compiten entre sí por captar la atención.

Mientras que, en el contexto de comercio dentro de TikTok, a lo largo de 2025, las ventas generadas a nivel mundial equivalen a 469 millones de pesos (26,000 millones de dólares), de acuerdo con Metricool.

Ante este escenario, los negocios deben replantear sus estrategias de contenido si quieren generar ventas y construir comunidad.

3 claves para impulsar una cuenta de negocio en TikTok

Astrid Mirkin, explica que los comportamientos de los usuarios en cuanto a búsquedas, ha cambiado considerablemente, ya que no solo están en espera de entretenimiento, sino también investigan recomendaciones o se informan dentro de la red social.

“Los usuarios pueden descubrir contenido en función de las necesidades, interés y pasiones que son totalmente únicas”, señala.

Como resultado, estos son tres puntos clave para crear contenido auténtico:

1. Buscar tendencias: Para ganar visibilidad, es recomendable investigar qué tendencias están tomando fuerza en la comunidad y adaptarlas al negocio.

“Hay que buscar lo que las personas quieren, lo que están diciendo y sumarse a la conversación”, puntualiza Astrid.

2. Conectar con las historias: Cuando un video muestra una historia, los usuarios pueden mantener la atención e incluso sentirse identificados.

Por ejemplo, los negocios pueden contar cómo surgió la idea del negocio, cómo es su día a día, pero siempre con un enfoque humano, ya que esto es un elemento vital para generar empatía.

3. Apoyarse de recursos: Usar herramientas digitales gratuitas es una alternativa para aportar dinamismo al contenido. Es decir, usar Inteligencia Artificial generativa para mejorar guiones o crear imágenes que aporten valor a los videos.

A pesar de que estos puntos son una guía para crear contenido auténtico, Astrid Mirkin reitera que la clave está en experimentar con formatos, narrativas y herramientas para destacar y ser competitivos para ganar la atención.