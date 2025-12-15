Presidente Petro insulta a Kast; Chile, protesta

Santiago. Chile protestó ayer 15 de diciembre, frente a Colombia tras juzgar como "inaceptables" los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, a quien acusó de ser "hijo de Hitler" luego de su triunfo.

El gobierno de de Gabriel Boric se molestó con Petro debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara el domingo.

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", dijo el canciller Alberto van Klaveren.

En su cuenta de X, Petro comentó tras el triunfo de Kast que "el fascismo avanza" y añadió que jamás le daría "la mano a un nazi y a un hijo de nazi".

"Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos", agregó.

Kast, admirador de Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi, pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

Trump

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona" dijo a periodistas en el Despacho Oval.