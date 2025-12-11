Secretaría de Economía lanza iniciativa para impulsar pagos digitales en 3.2 millones de mipymes

La Secretaría de Economía (SE) lanzó la iniciativa “Crece tu pyme con pagos digitales”, con lo cual busca digitalizar a 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la SE detalló que el programa piloto, que inicia este diciembre, tiene el objetivo de digitalizar los pagos digitales de 700,000 negocios.

Durante la presentación del programa dijo que se iniciará con mipymes de las entidades con sedes del mundial; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La segunda etapa arrancará en el 2026, año en el que se contempla digitalizar más de 1 millón de negocios de 10 entidades: CDMX, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Un año después se incorporarán los estados de Guanajuato, Puebla y Michoacán. En la fase tres el resto del país hasta llegar a los 3.2 millones en 2030.

Hoy en día, en el país existen 3.2 millones de pymes que no tienen acceso a terminales punto de venta. Estamos yendo casi por el 100% de lo que hemos encontrado el día de hoy para poder digitalizar de aquí al 2030”.

Aumento de ventas

Ximena Escobedo mencionó que la digitalización es la mayor brecha que existe para que una pyme, puesto que su carencia evita que crezca.

“Está comprobado que un comercio que está digitalizado llega a crecer hasta un 30% más de lo que originalmente está previsto”.

En ello coincide Ivana, creadora de Villa Palomita Mía, quién dijo que al aceptar pagos digitales aumentó 70% sus ventas.

Mipymes, poco digitales

Francisco Valdivia, director general de Visa detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas, solo la mitad de las mipymes acepta pagos con tarjeta y lo hacen porque sus clientes se lo solicitan.

Además, el 72% lo hace para incrementar ventas y 62% porque les ayuda a administrar mejor sus negocios y su contabilidad.

“Todo esfuerzo que se busque, como esta iniciativa, para impactar y mejorar la gestión de las mipymes en México es un gran impacto”.

Asimismo, Marcelo Ebrard, secretario de Economía puntualizó que la iniciativa también le va a dar a las mipymes acceso a servicio financieros e impulsará su participación en comercios digitales