Skeelo llega a México para demostrar que es un país de lectores

Dicta la Constitución Política en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”, y que “el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.

Por su parte, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en su artículo 3º, menciona: “El fomento a la lectura y el libro se establece en esta Ley en el marco de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población”.

Existen esfuerzos para garantizar el derecho de acceso al libro y a las herramientas de lectura en nuestra lengua. Pero el trabajo, sin duda, debe de ser transversal, a través de los mecanismos del Estado, pero también con la participación de la iniciativa privada, y, por supuesto, en congruencia con otras leyes que rijan una búsqueda de igualdad en el acceso a las herramientas tecnológicas de lectura, porque, así como el libro fue una herramienta tecnológica de avanzada en su momento, ahora lo son los distintos soportes tecnológicos para libros electrónicos que pueden resultar más accesibles en precios. No obstante, el acceso tecnológico generalizado es todavía un hándicap.

¿Países de no lectores?

En este contexto, la herramienta tecnológica Skeelo –un proyecto nacido en Brasil en 2019– viene a insertarse al ecosistema del libro en nuestro país y se presenta como una plataforma de lectura digital que, según anunciaron sus responsables, Rodrigo Meinberg, fundador y CEO de Skeelo, y Rafael Lunes, cofundador, pretende participar en la garantía de accesibilidad asequible del libro y la tecnología para servicio de la lectura.

En este tenor, Rodrigo Meinberg se dijo sorprendido de que se diga que México o Brasil son países no lectores cuando, mencionó, estuvo en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la cual este año casi alcanza el millón de visitantes en sus nueve días de actividades.

“Creo que incluso es una incoherencia decir que somos países no lectores cuando 900,000 personas salen de sus casas para ir a buscar un libro o por lo menos para sentirse abrazadas por el ecosistema. ¿Por qué decimos que somos países de no lectores cuando conseguimos mover esa cantidad de personas para un evento cultural de este tipo?”.

Por otro lado, Meinberg mencionó que el libro, pese a ser la tercera forma más fuerte de consumo de contenido en teléfonos inteligentes, se ha quedado fuera de las estrategias tecnológicas y de contenidos.

Con seis años de experiencia en Brasil, se reportó que el año pasado Skeelo cerró con 286 millones de minutos de lectura en su plataforma, lo cual, dijo Meinberg, “es una suma fuertísima para un país al que catalogan de no lectores”. Asimismo, en Brasil se suman ya 2.7 millones de usuarios registrados en la plataforma.

Pantalla de la plataforma, con 2.7 millones de usuarios. Foto EE:Especial

Modelo con alianzas

Ahora bien, hoy en día existe al menos media docena de aplicaciones que ofrecen servicios similares, es decir de lectura de libros digitales y escucha de audiolibros por tarifas razonablemente bajas al mes. ¿Cuál es el diferenciador de Skeelo?

El proyecto de Skeelo debe ser un modelo de negocio para sostenerse. ¿Cómo genera ingresos la aplicación a pesar de garantizar acceso gratuito a distintos contenidos editoriales? Esto responde su fundador:

“Tenemos un formato muy distinto a los de otras plataformas digitales de lectura de libros. Trabajamos con un modelo parecido a un club de lectura. Aquí, el lector tiene la posibilidad de tener un libro gratuito al mes. Si tenemos una tasa de lectura promedio de dos libros al año por lector en México (de acuerdo con los números del Inegi), la apuesta es alentar la lectura de un buen libro al mes por usuario, y si lo conseguimos, la ganancia ya es impresionante”, comenta el fundador del proyecto.

La oferta de un libro gratuito al mes, mismo que se quedará en el estante virtual del usuario de forma vitalicia, será posible gracias a alianzas con proveedores de servicios tecnológicos como Izzi o Sky, entre muchos otros, de tal manera que la proveeduría de libros mensuales se hace sustentable gracias a las alianzas comerciales con otras compañías tecnológicas que consideran un valor de agregado en el atractivo de su oferta tecnológica y demuestran que los contenidos audiovisuales no están peleados con las ganas de leer.

“Nuestro modelo consiste en no cobrar más al cliente por el servicio de lectura. Hemos convencido a las grandes compañías que el libro un valor muy fuerte, que se pueden ofrecer libros en sus planes y éstos generan un valor añadido muy importante dentro de la suscripción a sus servicios y que agregan un atractivo para los usuarios por el hecho de tener los mejores libros junto con un plan de telecomunicaciones”, señaló Meinberg.

Por último, dijo que “si bien ahora se ha iniciado con Izzi y con Sky, Skeelo está hablando con distintas compañías tecnológicas para lanzar un plan muy agresivo durante 2026. Asimismo, ya tenemos acuerdo con los sellos editoriales más importantes del país: con Penguin, con Planeta, el Fondo, etcétera. Queremos incluir a todo el mercado editorial”.

Por si fuera poco, Skeelo propone al usuario que, si no le gusta el título del libro del mes, puede cambiarlo por otro título del catálogo. La aplicación está disponible tanto en sistemas iOS como Android.

Algunos números de Skeelo

286 millones de minutos de lectura hasta 2024

2.7 millones de usuarios en la plataforma hasta ahora

200 millones de pesos se invertirán en México durante 2026, de los cuales:

80 millones de pesos, para la compra de derechos de autor

3,000 títulos ya disponibles en la plataforma en español

“Estamos investigando todos los proyectos sociales del gobierno, los direccionados específicamente para lectura. Estamos conversando tanto con el gobierno federal como con los gobiernos locales, porque están muy fuertes y muy influyentes para impulsar las políticas de la lectura”.