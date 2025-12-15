BCE mantendrá las tasas; se aviva debate sobre el futuro

Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana por cuarta reunión consecutiva, con la inflación bajo control, aunque el debate sobre el camino a seguir se está recrudeciendo.

Tras una serie de recortes que se ha prolongado durante un año, el banco central de los 20 países que utilizan el euro ha mantenido su tasa de depósito clave en 2.0% desde julio.

La inflación se ha estabilizado en torno al objetivo de 2.0% del banco central y Europa ha soportado mejor de lo que se esperaba la avalancha de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque lenta, la economía europea ha demostrado al menos su resistencia –el crecimiento de la zona del euro en el tercer trimestre se revisó este mes al alza hasta 0.3%– y los responsables del BCE se han mostrado más optimistas.

“La economía de la zona del euro se ha mostrado mucho más resistente de lo que cabría esperar ante la mayor perturbación del orden comercial internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró la semana pasada Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, a Bloomberg.

Aun así, los observadores no creen que esto impulse a los responsables políticos del BCE a tomar medidas en la reunión del jueves: la incertidumbre sigue siendo elevada, y la errática política comercial de Trump, así como las posibles respuestas a la misma, mantienen a los funcionarios en vilo.

“Los riesgos a la baja sobre las perspectivas de inflación siguen siendo al menos tan importantes como los riesgos al alza”, afirmó Villeroy en un discurso a principios de este mes.

Tras una serie de recortes que se ha prolongado durante un año, el banco central de los 20 países que utilizan el euro ha mantenido su tasa de depósito clave en 2.0% desde julio.