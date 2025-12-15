Lo hecho en México crea identidad, calidad y conexión con el consumidor

El sello Hecho en México puede jugar un papel estratégico para impulsar el nacionalismo mexicano, detalla Grace Sandoval, CEO de Empoweringrace; sin embargo, advierte que las empresas deben aprender a comunicar su valor y contar la historia que hay detrás de cada producto.

En un mercado cada vez más competitivo, el storytelling es clave para generar una conexión emocional con los consumidores. Además, contar con el sello es sinónimo de tener estándares de calidad, ya que los productos que lo obtienen cumplen con normas y criterios ESG.

Debe ser orgullo local, pero asegurando la calidad, que puede competir a nivel mundial”, detalla la especialista.

Storytelling convierte el sello en confianza

Grace Sandoval subraya que las empresas deben transformar el sello en una prueba de confianza y construir un relato que una la historia del producto con su desempeño y calidad.

No sólo estas comprando el producto, estas comprando la historia del artesano que lo está construyendo o de la empresa que lo está fabricando”.

Asimismo, explica que es necesario impulsar un movimiento nacionalista que destaque la mano de obra mexicana, la creación de empleos y el impacto positivo del consumo local. Consumir productos nacionales genera un círculo virtuoso en la comunidad y aporta al crecimiento económico, frente a la competencia de productos importados más económicos.

“Consume una cosa hecha en México y apoya a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, porque realmente el consumo local va a fortalecer el mercado interno bruto y esto necesitamos”, puntualiza la especialista.

Generaciones jóvenes impulsan lo nacional

La especialista observa que las generaciones jóvenes muestran una mayor preferencia por productos mexicanos, como tequila o mezcal, mientras que las generaciones adultas tienden a preferir lo extranjero.

Sin embargo, afirma que lo productos nacionales no están peleando con los internacionales; simplemente falta poner en valor los beneficios y atributos de los artículos mexicanos.

“En bebidas alcohólicas hay una clara tendencia de preferencia en productos hecho en México, con denominación de origen”.

El nacionalismo también vende

Según Sandoval, las empresas que cuentan con el sello Hecho en México registran 5.7% más conversiones cuando colaboran con microinfluencers. Aunque el consumidor busca la mejor calidad al mejor precio, el sello funciona como un identificador de origen y garantía.

“La calidad e historia es una combinación muy poderosa para aumentar la venta de productos nacionales”.

Marketing para posicionar lo mexicano

Para impulsar las ventas de productos con el sello Hecho en México, Sandoval recomienda comunicar de forma clara el significado del sello y su propósito. La clave está en transmitir que lo “hecho en México está bien hecho”, destacar los procesos detrás del producto y colaborar con microinfluencers que promueven activamente el nacionalismo.

“Lo que necesitamos en México son productos de calidad y que generen confianza para poder competir realmente, porque ya no competimos a nivel nacional, competimos a nivel global, y no nada más por nacionalismo”, finaliza la CEO de Empoweringrace.