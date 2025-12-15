Economía de EU está superando la crisis tras año de incertidumbre: Williams de la Fed

La economía estadounidense parece estar “superando la crisis” tras un año dominado por la incertidumbre, y se espera un crecimiento sólido en el 2026 a pesar del estancamiento temporal de la inflación, según declaró ayer 15 de diciembre, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams.

“Si tuviera que elegir una palabra para describir el 2025, sería incertidumbre”, declaró Williams, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tasas de interés de la Fed, ante la Asociación de Banqueros de Nueva Jersey, citando los acontecimientos geopolíticos y los cambios en la política comercial.

“Lo que llama la atención es que, a pesar de toda la incertidumbre, la economía estadounidense ha mostrado una considerable capacidad de recuperación y parece dispuesta a cobrar impulso el próximo año”.

Williams afirmó que el avance hacia el objetivo de inflación de 2.0% de la Fed se ha “estancado temporalmente”, con una lectura más reciente de alrededor de 2.75%, prácticamente sin cambios respecto al año anterior.

Estimó que los aranceles han contribuido en alrededor de medio punto porcentual a la inflación actual, aunque sus efectos “han sido más moderados y prolongados de lo que había previsto inicialmente”.

El mercado laboral ha seguido enfriándose, según Williams, con un crecimiento “anémico” del empleo y un aumento constante de la tasa de desempleo en los últimos meses, pero aclaró que no hay signos de un aumento brusco de los despidos ni otros indicios de un rápido deterioro”.

Afirmó que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, mientras que los riesgos al alza para la inflación “han disminuido ligeramente”.

Inflación actual no refleja la oferta y demanda

La inflación actual, superior al objetivo, no refleja la dinámica subyacente de la oferta y la demanda, que está generando aumentos de precios mucho más cercanos al objetivo de 2.0%, dijo ayer el gobernador de la Fed, Stephen Miran, quien afirmó que “los precios vuelven a estar estables”.

El último informe sobre la inflación en EU mostró que la medida de inflación preferida por la Fed estaba aumentando a una tasa anual de 2.8 por ciento.

Sin embargo, Miran argumentó que el componente de inflación de la vivienda de ese índice es retrospectivo y no refleja la actual desaceleración en el aumento de los alquileres.