Warsh aplica un enfoque minimalista de la Fed a un mundo complejo y ávido de información

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, dejó rápidamente su huella en el cargo esta semana, en una primera reunión sobre política monetaria que supuso el regreso a un modelo de banca central simplificado, al estilo de los años noventa, antes de que las crisis de este siglo situaran a la Fed en el centro del escenario de la gestión económica y convirtieran a su líder en el "consolador en jefe" tanto para Wall Street como para la clase media.

La cuestión ahora es si el papel reducido que busca para la Fed —y, en la práctica, para sí mismo— es compatible con un mundo cada vez más complejo, un entorno informativo más intenso y polarizado, y unos mercados ya acostumbrados a una dieta constante de comentarios de los principales dirigentes monetarios.

Independientemente de si fue su intención, el énfasis de Warsh en la inflación durante la rueda de prensa del miércoles, sin ningún comentario más matizado sobre qué podría alcanzar el umbral para una subida de tasas, llevó a los inversores a concluir que se avecinaba una subida en breve y a empezar a impulsar al alza los rendimientos de los bonos.

La reacción del mercado "se vio enormemente amplificada por la rueda de prensa de Warsh, que combinó un énfasis de línea dura —casi centrado exclusivamente en el mandato— sobre la necesidad de garantizar la estabilidad de precios con una ausencia total de cualquier análisis matizado sobre la estrategia de la Fed o su función de reacción", escribió Krishna Guha, antiguo alto cargo de comunicación de la Fed de Nueva York y actualmente vicepresidente y director de economía y estrategia de bancos centrales en Evercore ISI. "El debate sobre la función de reacción y la estrategia… respalda una gestión más eficaz de la banca central", un principio fundamental de la práctica actual de los bancos centrales.

En la primera reunión de Warsh al frente de la Fed, esta mantuvo las tasas de interés estables en el rango del 3.50% al 3.75%, donde se han mantenido desde diciembre, anunciándolo en un escueto comunicado de política monetaria que recuerda a los redactados en la década de 1990 por el entonces presidente Alan Greenspan, famoso por su reticencia a revelar al público su forma de pensar. La tendencia en materia de comunicación desde entonces ha sido que el presidente de la Fed pase menos tiempo entre bastidores, y una de las herramientas de comunicación actuales, el "gráfico de puntos" de las proyecciones de tasas, mostró el miércoles lo que Warsh no quería abordar: que los responsables de la política monetaria se inclinan mayoritariamente por la probable necesidad de subidas de tasas este año.

Surgen nuevas preguntas

Las declaraciones concisas tampoco significan necesariamente que sean claras, y algunos de los cambios plantearon tantas preguntas como respuestas sobre la nueva era de la Fed.

En lugar de la sencilla afirmación objetiva de que "la inflación es elevada", utilizada bajo el mandato del expresidente Jerome Powell, por ejemplo, la primera declaración de Warsh fue condicional, al afirmar que la inflación era elevada "en relación con el objetivo del 2% del Comité". Esta formulación podría significar que la inflación no se considera excesiva en sentido absoluto. Warsh, aunque reafirma el objetivo del 2%, también ha señalado que los valores decimales no importan, lo que sugiere cierta tolerancia a una inflación que se sitúe simplemente cerca del objetivo de la Fed.

En lugar de limitarse a caracterizar el crecimiento del empleo —bajo anteriormente este año, pero más sólido recientemente—, la nueva declaración da otro giro comparativo al afirmar que el aumento del empleo se ha "mantenido al mismo ritmo que la población activa". Este lenguaje parece eludir el "curioso" equilibrio que observó la Fed de Powell mientras se debatía sobre cómo la campaña de mano dura contra la inmigración del Gobierno de Trump había alterado el número de puestos de trabajo necesarios para mantener estable la tasa de desempleo. Warsh no profundizó en ello.

En cuanto al crecimiento económico en general, la declaración destacó aspectos que Warsh considera importantes para el futuro y que actualmente están en auge —la productividad y la inversión de capital— sin repasar la lista completa de componentes del producto interior bruto, entre los que se incluyen: el consumo y el espinoso debate sobre los riesgos de un crecimiento en forma de "K" que beneficie a los más ricos; las exportaciones netas y el espinoso debate sobre los aranceles; y el gasto público y el espinoso debate sobre la deuda.

Se omitió por completo una evaluación de los riesgos relativos para los objetivos de inflación y empleo de la Fed en favor de una declaración final y categórica: "El comité garantizará la estabilidad de los precios".

"La declaración fue un regalo" para el nuevo presidente de la Fed, ya que integró sus prioridades —entre ellas, el énfasis en la inflación— en un documento aprobado por primera vez en un año por unanimidad en el Comité Federal de Mercado Abierto, afirmó Diane Swonk, economista jefe y directora general de KPMG EEUU