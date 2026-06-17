Warsh cambia la forma de comunicarse

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, cumplió, desde el primer minuto en el cargo, con los cambios que había anticipado en su audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado para la comunicación de la política monetaria.

Eliminó la orientación de acciones futuras, conocida como el forward guidance, con lo que simplificó el comunicado de la decisión y tomó distancia del llamado gráfico de puntos.

“Tenemos un giro estratégico más dependiente de datos en el que pierde importancia construir una guía para el mercado y prioriza la flexibilidad de la postura monetaria para responder a un contexto cambiante”, señaló el el econonmista jefe de Valores Mexicanos, Casa de bolsa (Valmex), Gerónimo Ugarte Bedwell.

Más breve y lejos de tecnicismos

En conferencia de prensa donde el presidente de la Fed suele explicar a detalle las dudas sobre la decisión monetaria, el banquero central afirmó que “se puede ver una clara diferencia en la declaración de política monetaria. Es más breve, más simple y prescinde de algunos términos y tecnicismos”.

Efectivamente, el comunicado actual fue de apenas ocho líneas contra 26 que constó el de abril y prescindieron de precisar, a detalle, el sentido del voto de los miembros.

El economista jefe de Skandia, administradora de fondos, Jaime Álvarez advirtió que al dejar el gráfico de puntos y con el cambio en la previsión de la inflación para este año, apuntaron hacia una postura más restrictiva.

Con él coincidió el economista de Valmex, quien dijo que lejos de otorgar interpretaciones directas de la postura de los miembros que pueden ser interpretadas como previsiones o promesas, el banco central liderado por Warsh inicia una nueva etapa de realidad condicionada a datos.

Modernizar a la Fed

Además de los cambios en la comunicación de la Fed, el banquero central anunció la creación de cinco grupos de trabajo integrados por expertos independientes que revisarán áreas clave para la conducción de la política monetaria.

Pasan de la estrategia de comunicación de la Fed, a la composición y operación de su balance; la calidad y oportunidad de las fuentes de información que utilizan en la toma de decisiones, el impacto económico de nuevas tecnologías y el marco de inflación del banco central.

“Mi expectativa es que los grupos de trabajo comiencen sus actividades en las próximas semanas, presenten sus primeros hallazgos hacia el otoño y concluyan la mayor parte de sus trabajos al finalizar el año”, señaló.

Subrayó que no encuentra razones para reconsiderar el objetivo de inflación de 2% mientras no hayan restablecido plenamente el compromiso y su capacidad de cumplirlo. Pues hace más de cinco años que la inflación está por encima de él, evidenció.

El experto de Valmex comentó que en el fondo es seguimiento de una política que decía con más claridad su antecesor Jerome Powell, cuando argumentaba que la postura estaba orientada en función de los datos, aclaró

Banxico tendrá menos información

Los expertos consultados dijeron que la Fed de Warsh puede generar menos señales explícitas por lo que Banxico y los mercados tendrán que apoyarse más en los fundamentales y menos en la interpretación de mensajes.

Jaime Álvarez, economista en jefe de Skandia, consideró que el mensaje de la Fed no necesariamente vuelve más incierto el panorama para los mercados.

“Yo creería que no es que sea menos predecible. De hecho, me parece que está siendo bastante más claro en que el siguiente movimiento será un aumento de tasas, lo que permanece abierto es el momento en que ocurrirá”.

A su juicio la expectativa de una Fed con un sesgo más restrictivo representa una señal de cautela para los bancos centrales emergentes que aún mantienen procesos de relajación monetaria.

Por separado Ugarte Beldwell de Valmex, explicó que los gráficos de puntos pueden generar una sensación de certeza sobre el rumbo de la política monetaria, por lo que una Fed menos dependiente de estas herramientas podría obligar a los mercados a concentrarse nuevamente en la evolución de variables fundamentales como inflación, empleo, crecimiento y productividad.