Topes voluntarios a gasolina y diésel son sostenibles por ahora, pero algunos no pueden cumplir

Los precios topes voluntarios a la gasolina Magna y al diésel son sostenibles mientras los precios de mayoreo se mantengan en los niveles actuales, dijo el director general de la consultora PETROIntelligence, Alejandro Montúfar.

En caso de que los precios al mayoreo de los combustibles suban considerablemente de los niveles actuales, “no observaríamos estos niveles de cumplimiento del pacto”.

“Es probable que Pemex pueda contener estos precios de mayoreo hasta el final del año, siempre y cuando los precios internacionales no escalen y se mantengan en dichos niveles”, explicó el especialista.

El especialista recalcó que la contención de los precios no obedece principalmente a una compensación entre mayores ingresos por exportación y menor margen interno sino a la integración vertical en una sola institución (Petróleos Mexicanos), que evita la doble marginalización de una cadena fragmentada, y permite operar el mayoreo por debajo del sector privado.

De acuerdo con el gobierno federal, el 83% de las estaciones de servicio que hay en el país cumplen con el pacto voluntario de vender el diésel a menos de 27 pesos por litro.

En tanto que el precio promedio de la gasolina regular o Magna es de 23.70 pesos por litro, 30 centavos por debajo del precio tope voluntario de 24 pesos por litro, con más del 90% de las estaciones cumpliendo el pacto.

Hay estaciones que no pueden cumplir

Montúfar aseguró que si bien la gran mayoría de las estaciones de servicio cumplen con el pacto voluntario, hay algunas que les es imposible, sobre todo en el caso del diésel.

“En primer lugar existen estaciones que, por condiciones logísticas, por ejemplo, aquellas que están en Quintana Roo y Baja California Sur, no pueden cumplir. Incluso estaciones Pemex”, dijo.

Por otro lado, resaltó que hay otras gasolinerías cuyas condiciones comerciales vigentes con los importadores privados no les permiten cumplir con el precio objetivo, ya que los importadores tienen precios de mayoreo más altos que Pemex.

Finalmente, afirmó que hay otras estaciones que, por la alta venta de Pemex, sufren de reubicaciones de terminal para obtener su producto, por lo que se ven obligadas a pagar un costo de última milla más alto, lo que les impide cumplir.

“Esto cobra vital importancia para el listado que se ha venido publicando por parte de la autoridad de aquellas estaciones que no cumplen con el Pacto, ya que, por las razones anteriores, sólo un número muy reducido del listado podría unirse”, declaró Montúfar.

En las últimas dos semanas, el Gobierno federal ha publicado la lista de gasolinerías que venden el diésel por encima del tope de 27 pesos por litro.

Explicó que Pemex es el único importador que puede contener precios por su rol social, por lo que con el 82% de participación de mercado que tiene en el mayoreo de diésel, es natural que el nivel de cumplimiento del tope del diésel ronde esos niveles.

“No se puede esperar, en lo general, que aumente el cumplimiento del pacto si no aumenta el mayoreo de Pemex, nadie (más) puede suministrar a esos precios”, concluyó el experto.