Cemex rechaza acusaciones en Europa

Cemex fue señalada por las autoridades de competencia de la Unión Europea por su presunta participación en un esquema de colusión para elevar los precios de aditivos y mezclas químicas utilizadas en la producción de cemento, hormigón y mortero en Alemania y Francia.

La cementera mexicana dijo no estar de acuerdo y que respondería de manera formal.

Las autoridades indicaron que hallaron evidencias de conductas anticompetitivas en 2021 y 2022, dado que aparentemente hubo coordinación para elevar los precios de ciertos insumos aprovechando el aumento generalizado de precios derivado de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

Quálitas, la aseguradora automotriz más grande del país, registró una reducción de 0.5% en las primas emitidas durante el segundo trimestre del año, debido a un evento no recurrente en el desempeño del segmento de flotillas.

El descenso sorprendió a un consenso de analistas que esperaba un alza superior a 10% y fue el primero registrado por la compañía desde el cuarto trimestre de 2021, cuando se vio afectada por la menor venta de vehículos nuevos y un efecto de base comparativa por la emisión de pólizas multianuales un año antes.

Google de Alphabet dijo el martes que ha conectado con éxito un nuevo cable submarino transatlántico a Sines, en Portugal, lo que supone una nueva ruta de datos entre Estados Unidos y Europa en un momento en que se dispara la demanda de servicios de computación en la nube e inteligencia artificial.

El cable Nuvem de Google, cuyo nombre proviene de la palabra portuguesa que significa "nube", une Myrtle Beach, en Carolina del Sur, con Sines, al sur de Lisboa, pasando por las Bermudas y las Azores.

El sistema de cables Nuvem, que se extiende a lo largo de unos 7,000 kilómetros, consta de 16 pares de fibra con una capacidad total de diseño de alrededor de 384 terabits por segundo.

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