Guelaguetza deja 231 millones de pesos en Oaxaca

El gobierno de Oaxaca informó que el Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza concluyó con saldo blanco y lleno total, además de una ocupación hotelera preliminar de 81.5%, la llegada de 55,830 turistas y una derrama económica de 231 millones de pesos entre el 17 y el 20 de julio.

El gobernador Salomón Jara Cruz destacó la participación de habitantes, turistas nacionales y extranjeros en la Calenda de las Culturas 2026, actividad que forma parte del programa de la Guelaguetza e integra más de 140 eventos culturales, gastronómicos y artesanales.

De acuerdo con información estatal, entre enero y junio del 2026 los aeropuertos de Oaxaca movilizaron 1.815 millones de pasajeros, un incremento de 1.78% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el primer semestre del año, la oferta de asientos aéreos aumentó en 48,421 espacios, equivalente a un crecimiento anual de 4.54%, impulsado por la apertura de las rutas Querétaro–Oaxaca, Puebla–Huatulco y Puerto Escondido–Tijuana.

Al evento asistieron el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como representantes diplomáticos, de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas.