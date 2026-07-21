Resultados de Grupo BMV superó expectativas

La llegada de nuevas empresas al mercado, una mayor actividad en los mercados de capitales y derivados, y el avance de iniciativas de innovación tecnológica, impulsaron el desempeño de Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) al cierre del segundo trimestre del año.

El Grupo BMV reportó ingresos por 1,198 millones de pesos, un flujo opertativo (EBITDA) de 662 millones y una utilidad neta de 407 millones de pesos, un crecimiento de sus principales líneas de negocio, según dio a conocer el centro bursátil en su reporte al segundo trimestre del año.

Durante el primer semestre de 2026, Grupo BMV facilitó más de 355,000 millones de pesos en financiamiento para empresas y proyectos productivos.

Llegaron nuevos participantes al mercasdo como Parklife, un nuevo segmento dentro de las Fibras enfocado en vivienda en renta.

También Sabadell y Credijal realizaron emisiones de deuda; y esta última se convirtió en la primera empresa en acceder al mercado bursátil a través del programa “De Cero a Bolsa”, demostrando la capacidad del mercado para acercar nuevas empresas al financiamiento bursátil.

Asimismo, FEXI21, administrada por Mexico Infrastructure Partners, se convirtió en la primera FIBRA E en regresar al mercado mediante una Oferta Pública Subsecuente, reflejando la confianza de los inversionistas en este tipo de vehículos.

La negociación accionaria mantuvo una trayectoria positiva durante el semestre. El Valor Operado Promedio Diario en la BMV alcanzó 21,219 millones de pesos, 20% respecto al mismo periodo de 2025.